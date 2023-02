Paul Gasol entra en el inmobiliario como nuevo inversor y embajador de Vivla

Pau Gasol ha entrado como inversor y embajador global de marca en la proptech española Vivla, dedicada a la venta de copropiedad de segundas residencias de alta gama. Esta startup es su primera inversión financiera en el sector inmobiliario.

"España es un mercado ideal para un modelo como el de Vivla, ya que es uno de los mayores del mundo en viviendas de lujo de segunda residencia, muchas de ellas poco disfrutadas. Vivla tiene todos los ingredientes para dominar el mercado español y luego seguir creciendo por Europa y el resto del mundo. Es una oportunidad de negocio", señala Pau Gasol.

En cuanto a los motivos que le han llevado a decantarse por la proptech fundada hace un año por Carlos Gómez, Iván Rodríguez y Carlos Floria, el exjugador de baloncesto explica que "lo más diferencial de Vivla es el equipo: los fundadores, el equipo que han formado, los inversores y el resto de empresas con las que se han asociado".

Sobre los criterios que sigue a la hora de decidir sus inversiones, Pau Gasol señala que "las compañías que buscamos son aquellas que tienen un cierto recorrido, estabilidad financiera y una estructura consolidada. Cuando me sumo a una empresa, me gusta involucrarme y comprometerme, que no sea solo una inversión financiera".

La entrada de Pau Gasol como embajador global de la marca contribuirá a impulsar el sector de la copropiedad de segundas residencias de alta gama, no solo en España sino también en Europa, donde la fórmula de la copropiedad de una segunda residencia resulta muy atractiva para europeos que pasan sus vacaciones en España de forma habitual.

Casas de hasta 3 millones

Lanzada en 2022, Vivla comercializa en hasta ocho fracciones casas exclusivas en los mejores destinos turísticos, valoradas entre los 500.000 euros y los tres millones de euros, con seis semanas de uso al año. Formentera y Baqueira Beret han centrado sus primeras operaciones, con varias ventas ya cerradas. "La propiedad fraccionada o copropiedad es un modelo que democratiza el acceso a casas de otra forma inaccesibles por su alto precio, además de facilitar una experiencia de disfrute muy especial", explica Carlos Gómez, CEO de Vivla.

El modelo contempla que cada propietario abone una cuota mensual para hacer frente a los gastos anuales de mantenimiento, limpieza, impuestos, conexión a internet, coste de la luz, el agua y la calefacción. Además, cada uno de ellos dispone de trasteros para guardar sus pertenencias hasta su próxima estancia.