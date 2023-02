Ardian levanta la torre de oficinas más conectada de Madrid

Ardian Real Estate invertirá 25 millones en convertir la torre de oficinas Retama 3 en uno de los edificios más conectados y sostenibles de Madrid. "Esta es nuestra primera oportunidad de traer la marca Ardian a España", explica Edmund Eggins, responsable del negocio inmobiliario en el mercado español de la gestora.

"En nuestros proyectos internacionales se puede ver como trabajamos y la transformación que llevamos a cabo en edificios que están obsoletos y que una vez reposicionados terminan convirtiéndose en la sede de grandes empresas de renombre", destaca el directivo. A finales de 2021 Ardian compró este inmueble que estaba en manos del Grupo BNP Paribas. Se trata de la antigua sede de Cetelem y hasta el pasado diciembre sede de la Unión de Créditos Inmobiliarios.

"Al cierre de 2022 el edificio se ha quedado vacío de inquilinos. Ahora hemos empezado con las demoliciones y también estamos lanzando su comercialización", explica Eggins, que asegura que "hemos detectado un enorme apetito entre los grandes inquilinos. Hay demandas de entre 10.000-15.000 m2 y muy poca oferta de gran calidad, que es lo que piden las grandes compañías". "Si un propietario no está dispuesto a invertir en sus inmuebles está perdido", advierte el directivo de Ardian.

Retama 3 podría convertirse en la sede de una gran empresa o ser un edificio multinquilino, ya que está preparado para ambas situaciones. La gestora espera que el proyecto, cuyo diseño ha corrido a cargo de GCA Architects, esté finalizado para el verano de 2024 y entre los principales cambios está la incorporación de espacios verdes o terrazas en todas las plantas del edificio, que contará con las principales certificaciones como LEED Platino, BREEAM Excelente, Well Core and Shell Oro, o Net Zero Carbon, entre otras.

Sensorización

Para ir a la vanguardia en conectividad, tecnología y sostenibilidad, Retama 3. Con esto, "el inquilino podrá controlar los niveles de ocupación, control de aire, temperatura, humedad, en general, cómo se están usando los espacios para posteriormente analizar los consumos y tomar medidas de optimización para reducir gastos", explica Eggins.

Para lograr importantes ahorros en los consumos del inmueble se van a monitorizar también los consumos generales, con un digital twin (gemelo digital) a través de dotación de inteligencia artificial y apoyado de revisiones periódicas de expertos para mejorar la eficiencia de los consumos.

Los usuarios podrán gestionar las distintas funcionalidades del inmueble a través de aplicaciones que servirán para control de acceso, control del aire, temperatura, estores, etc. Así, podrán ver en todo momento la disponibilidad de los puestos de trabajo, de los aseos, realizar reservas de salas, control de aparcamiento, pedir y pagar comida, estar informado de los eventos del edificio y de la zona, entre otros temas.

El ocupante también contará con otra aplicación de gestión del edificio, en el que se obtendrán los datos de consumos, conectado con un BMS de alta generación, plataforma de datos de Deepki, etc, donde se podrán tomar las medidas de optimización de consumos a nivel de edificio.

Entrar en residencial

"Aunque nuestro negocio core seguirá siendo el segmento de oficinas, estamos analizando operaciones de living", adelanta el directivo. "Esperamos hacer alguna operación este año, si bien somos conscientes de que estamos ante un nuevo escenario desconocido para todos y aunque es un momento para ir con mucha cautela también surgen oportunidades", destaca Eggins, que apunta que también les interesan proyectos de usos mixtos que combinen oficinas con residencial, comercial o incluso hotelero.