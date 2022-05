¿Se puede vivir en una casa prefabricada sobre un terreno rústico?

Con el creciente el interés por las casas prefabricadas o modulares, también surgen las dudas sobre estas. Cuánto cuestan, cuánto tiempo duran o qué beneficios conllevan, son algunas de las preguntas que quienes se interesan por este tipo de viviendas se hacen.

Entre las más recurridas, se da la siguiente incertidumbre: ¿se pueden construir sobre terrenos rústicos? Tal y como indica su propia definición, un terreno o suelo rústico es una parcela de terreno calificada por la ordenación territorial como no urbanizable. Así, este se caracteriza por no contar con servicios urbanísticos básicos, como luz, agua o alcantarillado.

Como tal, no se puede levantar o construir sobre estos suelos ningún tipo de casa. "La construcción de una casa en suelo no urbanizable goza de idénticas condiciones urbanísticas ya sea ésta una construcción tradicional o prefabricada", explican desde el buscador de casas prefabricadas FacilHouse. "Las restricciones urbanísticas de los terrenos rústicos son respecto al 'uso' de la vivienda que se pretende instaurar, y no respecto a su sistema constructivo", añade.

No obstante, la propia naturaleza de las casas prefabricadas hace que exista una excepción mediante la cual sí podamos vivir en una de estas viviendas sobre este suelo.

Casa prefabricada móvil

Las casas prefabricadas móviles, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión, se asientan sobre un remolque de ruedas; no están ancladas o sujetas al suelo mediante cimentación ni requieren licencia de obra, y se pueden transportar de un lado a otro arrastradas por un vehículo.

Además, pueden ser autosuficientes por sí mismas, sin conexión a suministros de agua, luz o gas. Por lo tanto, tienen una consideración similar a la que puede tener una caravana.

En este sentido, quienes habitan en caravanas conocen que dependen de la legislación de cada municipio para poder (o no) aparcar su caravana en un terreno rústico. Por lo que, si el Ayuntamiento permite que estos vehículos acampen en terrenos públicos, las casas prefabricadas móviles también podrán hacerlo. "Por lógica, este tipo de casas pueden burlar la normativa urbanística, ya que pueden implantarse sin acometidas de servicios", explica el buscador.