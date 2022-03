Relevo familiar en el fabricante de colchones Dupen: prevé facturar 20,5 millones este año

Ángel Álvarez Valencia

El grupo familiar Dupen, dedicado a la fabricación de colchones y equipos de descanso, cierra su sucesión familiar. Después de cincuenta y cinco años al frente de Colchones Dupen, Enrique Duart cede el testigo de la empresa a su hijo Quique Duart, que asume el cien por cien de la compañía tras casi tres décadas trabajando junto a su padre.

La familia valenciana había llegado a un acuerdo el año pasado para este relevo, que ya supuso la separación de su línea de tiendas propias, Dormitienda, que quedó en manos de otra de las hijas del empresario, Mónica Duart.

Enrique Duart Peris fundó Dupen en 1966 . En la actualidad, es una empresa que opera en el sector del descanso en España y también en el extranjero, ya que está presente en más de sesenta países. Con la sucesión en el accionariado y al frente de la gestión, Quique Duart tiene previsto acometer un nuevo plan estratégico para consolidar el crecimiento.

"Tengo muy claro los objetivos que me he marcado, son objetivos muy ambiciosos y para ello he diseñado un plan estratégico para el cual estoy realizando cambios y profesionalizando la empresa. Somos conscientes de que el mercado es cada vez más duro y más complejo, y por ello hemos dotado al plan estratégico con más de dos millones de euros de inversión", explicó.

Destino de las inversiones

Las inversiones previstas en ese plan se centran en la digitalización de la compañía, además de la mejora de las instalaciones productivas a las que se destinarán 700.000 euros, la ampliación del equipo profesional y nuevos proyectos de I+D, según explicaron fuentes de la empresa.

Dupen, que facturó 17,2 millones de euros en 2021, prevé dar un fuerte impulso a su actividad en los próximos años. De es forma, espera alcanzar los 20,5 millones de euros este año, lo que supone un crecimiento del 19%. Para 2023 su objetivo es llegar a los 23,4 millones en ventas.

Dupen cuenta con más de 60.000 metros cuadrados de instalaciones y un equipo compuesto por 150 personas, pudiendo aumentar su capacidad productiva con el fin de expandirse. "Hemos desarrollado un plan hasta 2030, conceptualizado y diseñado de manera ordenada, apostando por una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico a nivel nacional e internacional", concluye el nuevo máximo responsable de la firma.