Vueling suplirá a Ryanair en Santiago y Tenerife Norte tras su espantada

La salida de Ryanair de varios aeropuertos en España ha dejado un vacío que Vueling, la aerolínea de bajo coste del grupo IAG, se dispone a ocupar en Santiago de Compostela y Tenerife Norte. La aerolínea reforzará su programación de invierno con más de 160.000 asientos adicionales, rozando el millón y medio plazas en ambas instalaciones y aprovechando la salida del operador irlandés de estos aeródromos.

En Santiago, Vueling programará 578.000 asientos, un 15% más que en 2024, lo que supone 76.700 plazas adicionales. Para gestionar el aumento de la demanda durante la temporada alta de invierno, la compañía incorporará un avión adicional entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, que permanecerá de forma permanente a partir del verano de 2026.

El incremento de capacidad añade 28 frecuencias semanales y refuerza rutas domésticas e internacionales. La que une la ciudad compostelana con Barcelona sumará 6 frecuencias semanales adicionales, alcanzando 28 vuelos en total. A Palma de Mallorca añade 4 frecuencias semanales, hasta hacer un total de 11 en temporada baja.

Hacia Canarias, Fuerteventura aumenta en una frecuencia semanal, Tenerife en otras 3 y Las Palmas en 4. También Sevilla y Málaga recibirán 3 y 4 frecuencias adicionales, respectivamente; y además se recupera la ruta Santiago–Alicante con 2 frecuencias semanales.

Vueling, que opera en Santiago desde 2006, ha movido más de 9,6 millones de pasajeros hasta el cierre de 2024, año en que hicieron uso de sus aviones 1,2 millones de gallegos. En lo que va de año, la cifra asciende a 760.000. Para consolidar su oferta, la aerolínea catalana también retomará la ruta Santiago–Zúrich con 3 frecuencias semanales durante la Navidad —entre el 5 de diciembre y 9 de enero—, y mantendrá las rutas a Londres-Heathrow y París.

Relevo en Tenerife Norte

En el caso de Tenerife Norte, Vueling ha programado la temporada de invierno más amplia de su historia, con casi 900.000 asientos, un 11% más que en 2024, lo que supone 89.000 plazas adicionales. La aerolínea añade 25 frecuencias adicionales cada semana, reforzando conexiones estratégicas como la de Barcelona, que sumará otros 5 vuelos a la semana, alcanzando las 35 en total.

Asimismo, la ruta a Sevilla se incrementa en otras 7 frecuencias semanales, hasta 24 vuelos, en clara competencia con la compañía local Binter, que estrenará su conexión próximamente, como adelantó ayer elEconomista.es. Asimismo, Santiago —ya comentada—, Málaga y Alicante recibirán 3 frecuencias adicionales cada uno; cifra que se queda en 2 para Valencia. También mantendrá las conexiones con Bilbao, Granada, Asturias y París.

En el caso del aeropuerto de la ciudad de La Laguna, Vueling está presente desde 2008 y acumula 11,2 millones de pasajeros transportados desde entonces. El pasado año, se subieron a sus aviones 1,6 millones de viajeros en esta instalación, y en el presente año ya supera el millón.

Este refuerzo llega en un contexto de ajuste del mercado español tras la salida de la aerolínea irlandesa, que retiró buena parte de su capacidad en el mercado nacional. Iberia Express y Wizz Air, además de la canaria Binter, también han aumentado su presencia, ampliando plazas y frecuencias para cubrir parte de la demanda afectada, especialmente en el archipiélago canario.