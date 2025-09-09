El transporte público de Madrid colapsa en plena 'vuelta al cole'

La capital española vivió este martes una nueva jornada de saturación en su transporte público coincidiendo con la vuelta al curso escolar. La situación ha sido especialmente tensa debido a los altos niveles de saturación que registran los trenes de Metro de Madrid en hora punta tras la reducción de frecuencias que registra la red en los últimos años.

A ello hay que sumar la caída del servicio de bicicletas públicas BiciMAD, que el lunes logró su récord histórico de viajes, pero que en la mañana de este martes tenía bloqueado su uso. Ello ha agravado la movilidad en la ciudad, ya de por sí muy dificultada por el cierre de la línea 6 y las múltiples obras que dificultan el tránsito de autobuses y vehículos particulares.

@metro_madrid incidencia en la línea 3 que hizo que en lugar de 25 minutos se tarde 40 y ahora al llegar a la línea 5 el andén esta lleno y le faltan 4 minutos todavía al tren... esto de la línea 6 cerrada es un caos mayor cuando hay tantas incidencias en las otras líneas pic.twitter.com/JDLAED3v9Z — JessicaR (@Puchiko_Tsukino) September 9, 2025

Metros saturados y andenes llenos

El corte del tramo este de la línea 6 de Metro de Madrid, el más usado de la red, entre Moncloa y Legazpi hasta el 31 de diciembre ha arrancado con escenas de largas colas en las paradas del autobús sustitutivo (SE5 y SE6) y el desvío de miles de pasajeros hacia otras líneas, principalmente la 5 y la 9, que no han podido absorber la demanda en hora punta.

Según han denunciado cientos de usuarios en redes sociales como X (Twitter), los trenes de la mayor parte de líneas que atraviesan la almendra central registraron escenas de trenes completamente llenos. A ello se suman unos elevados tiempos de espera que dieron lugar a importantes aglomeraciones en los andenes.

En su cuenta en la misma red social, Metro de Madrid ha asegurado que a lo largo de la mañana se han producido incidencias en varios trenes o en las instalaciones de las líneas 1, 3, 4, 5, 6 y 10, lo que ha motivado que los tiempos de espera fueran mayores a lo habitual. Desde el suburbano, dependiente de la Comunidad de Madrid, aseguran haber reforzado la línea 5 "hasta su máxima capacidad operativa ante la mayor afluencia de viajeros".

Caída de Bicimad

El sistema de bicicletas públicas BiciMAD también registró problemas durante la mañana del martes, coincidiendo con la gratuidad de viajes de hasta 30 minutos establecida por el Ayuntamiento. Distintos usuarios han reportado fallos en la aplicación móvil que permite hacer uso de las bicicletas, algo que se ha resuelto pasadas las diez de la mañana.

Justo entonces, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presumía del récord histórico de usos de la jornada previa, cuando más de 66.000 viajeros hicieron uso del servicio de bicicletas del Ayuntamiento para moverse por la ciudad.

Récord histórico de BiciMAD: ayer más de 66.000 madrileños se movieron en bici por nuestra ciudad. Vivas en el distrito que vivas, puedes hacerlo.



Políticas al servicio de los madrileños. pic.twitter.com/Zyd9CEEsqj — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 9, 2025

Menos trenes en la C-5 de Cercanías

El transporte ferroviario de Cercanías Madrid, del que últimamente se habla poco por la reducción de incidencias respecto a meses previos, vuelve a ser titular después de que Renfe haya decidido reducir las frecuencias de la línea C-5 (Móstoles-Humanes) en hora punta hasta un 43%, pasando de un tren cada 4 minutos a intervalos de 7 minutos.

La operadora puso en marcha un refuerzo especial con motivo de las obras de soterramiento de la A-5. Sin embargo, este plan se alivió en agosto, debido a la habitual caída de la demanda del verano, pero no se ha recuperado con la vuelta a la normalidad. Según reporta Trenvista, en la franja de mediodía también se recortará el servicio un 25%, con trenes cada 8 minutos frente a los 6 habituales.

Atascos permanentes por los soterramientos

A toda esta escena hay que añadir que Madrid tiene en marcha varias obras de gran envergadura que afectan al tráfico rodado, con especial incidencia sobre los autobuses urbanos e interurbanos.

Destacan el cubrimiento de la M-30 para ejecutar el llamado 'Parque Ventas', el soterramiento de la Castellana a la altura de las Cuatro Torres y el tapado de la autovía A-5 en Carabanchel y Latina, que dejan como resultado largas colas en los principales viales de acceso y movimiento por la ciudad, aumentando la presión sobre las rutas de transporte público.

La coincidencia de estos proyectos con la vuelta al colegio y al trabajo están dejando como estampa una percepción generalizada de caos, exponiendo la ausencia de coordinación y planificación como principal vulnerabilidad de la red de transporte madrileña.

Que no se preocupen Teleayuso, A3, T5, ABC, etc. que el caos del metro, bus y Bicimad de Madrid ya me encargo de contarlo yo. Y no tanto para que se conozca, sino para que se constate que las incidencias en unos casos se magnifican y en otros se silencian. Los usuarios no… pic.twitter.com/6j2wWsOwuI — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 9, 2025

Quien no desaprovechó la ocasión fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificando la situación como un "caos absoluto" en el transporte madrileño y señalando a la Comunidad de Madrid. En varias publicaciones en X, Puente responsabilizó directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la falta de planificación.