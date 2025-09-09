Suardiaz refuerza su división aduanera con la compra de Gallús Aduanas

Suardiaz Group, operador logístico global y armador, ha formalizado la compra de Gallús Aduanas, empresa especializada en la gestión aduanera con amplia trayectoria en el sector. La operación forma parte de la estrategia del grupo de crecimiento y diversificación de servicios, con el objetivo de reforzar su capacidad aduanera y ofrecer soluciones integrales puerta a puerta más completas.

Gallús Aduanas, con sede en Vigo, se distingue por su experiencia en despachos de aduana, clasificación arancelaria, asistencia en inspecciones y gestión documental, tanto en operaciones de importación como de exportación. La compañía adquirida redujo su facturación más de un 30% en 2024, reportando ventas por 662.568 euros frente a casi 1,1 millones del año anterior. En consecuencia, reportó números rojos de -43.884,22 euros, frente a 9.538,39 euros en positivo del año anterior.

Uno de los elementos más relevantes de esta adquisición es la especialización de Gallús en la gestión aduanera de mercancías refrigeradas, un segmento clave para Suardiaz, que ha venido ampliando su oferta logística para productos perecederos y de alto valor añadido. La integración de este conocimiento permite al grupo optimizar la trazabilidad, la agilidad operativa y el cumplimiento normativo en corredores estratégicos, aspectos críticos en el transporte de este tipo de productos.

Arturo Fernández, director comercial de Suardiaz Group, subrayó que "la incorporación de Gallús Aduanas refuerza nuestro compromiso por ofrecer servicios logísticos más completos, eficientes y especializados. Su experiencia en carga refrigerada será clave para ampliar nuestras capacidades en sectores donde la exigencia operativa es máxima".

Fernández añadió que la operación complementa la oferta global del grupo en transporte marítimo, terrestre y aéreo, así como en servicios logísticos avanzados, permitiendo brindar a los clientes un servicio más flexible y adaptado a sus necesidades.