Sesé pone en marcha nuevas terminales de carga y estacionamiento seguro en Zaragoza y Barcelona

El gestor integral de la cadena de suministro Sesé ha puesto en marcha dos nuevas terminales de carga y estacionamiento seguro en Zaragoza y Barcelona, que operan como punto de control de importación y exportación para los clientes de la compañía, con sede central en la Plataforma Logística de Zaragoza, además de contribuir a aumentar la seguridad de carga, eficiencia operativa y mejora de las condiciones de descanso y bienestar de los profesionales del sector.

Las dos instalaciones suman 45.000 metros cuadrados de los que alrededor de 20.000 metros cuadrados se corresponden con la terminal de Zaragoza, según explican fuentes de Sesé a elEconomista

Además, en total, se dispone de 370 espacios de estacionamiento seguro para vehículos y contenedores marítimos. A todo ello se sumará, según las previsiones de la compañía, contar con unas instalaciones específicas para carga marítima en Galicia que se pondrán en marcha próximamente.

Las dos terminales multimodales cuentan con varios servicios como centros logísticos para realizar cross-docking, aparte de zona de aparcamiento seguro y Driver Area para el descanso de los profesionales. Asimismo, tienen maquinaria para la manipulación de los contenedores marítimos, control de aduanas, custodia de mercancías y espacios reservados específicamente para mercancías peligrosas.

Todas las prestaciones se complementan con vigilancia 24 horas. Además, se permite la entrada y salida durante las 24 horas, de manera que se logra una mayor flexibilidad, contribuyendo a descongestionar los almacenes y a optimizar los flujos de trabajo, lo que redunda en la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro y, a su vez, en una reducción directa de las emisiones de CO2 por la disminución de trayectos de última milla.

Un impacto medioambiental que se ve reforzado por el hecho de que la compañía ya opera en la actualidad estos desplazamientos con tecnologías alternativas como los combustibles renovables con los que se alcanza una reducción del 90% de las emisiones. Entre los próximos pasos, Sesé prevé incorporar la electrificación en las conexiones con los centros de distribución para reducir el mínimo impacto medioambiental.

Con estas instalaciones con las que se da un servicio integral, "no solo creamos un entorno seguro para la carga, sino que supone un punto de referencia en la cadena de suministro que permite optimizar las operaciones", afirma Manuel Gallegos, director global de Aéreo y Marítimo de Sesé. "Las instalaciones están adaptadas a las necesidades de los clientes, pudiendo ubicarse cerca de sus núcleos industriales y con la capacidad de implementar servicios específicos de cada sector", añaden desde Sesé.

Además, las nuevas instalaciones tienen también un efecto positivo en la actividad de los profesionales, ya que se contribuye a las "condiciones de descanso y bienestar de los profesionales durante sus trayectos con mayores facilidades durante su estancia".

De hecho, la Driver Area es uno de los puntos diferenciales de estas nuevas instalaciones. Estos espacios se han equipado con cocina y alimentación; zona de aseo e higiene, como duchas, taquillas o lavandería, así como espacio de descanso y ocio. Está abierta las 24 horas del día para facilitar la entrada y salida de vehículos en cualquier momento.

Estas instalaciones se incorporan a la red de Sesé, que opera en 16 países de Europa, América, África y Asia, con un equipo de más de 14.700 profesionales en las distintas divisiones de negocio de transporte terrestre, aéreo y marítimo; logística y ensamblaje de módulos.