Los maquinistas piden bajar a 250 km/h la velocidad en el AVE

El sindicato mayoritario de maquinistas SEMAF ha solicitado al gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif AV) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que se reduzca la velocidad máxima de tránsito a 250 km/h en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Sevilla (010), Málaga (030), Valencia (040) y Barcelona (050) debido a los efectos que, según denuncian, provoca la acumulación de una serie de imperfecciones en la vía.

Aunque estas irregularidades no suponen individualmente una limitación para la circulación, desde SEMAF advierten de que su número es tan elevado que los trenes, al circular a 300 km/h, "van pegando muchos botes" y "vibrando mucho", lo que acaba generando roturas en algunos componentes, lo que podría estar detrás de sucesos como la rotura de los bogies de los trenes Avril (serie 106) de Renfe.

Un portavoz del sindicato señala que "el uso intensivo que están teniendo las líneas con tantas operadoras requiere que el mantenimiento sea bastante mayor". Según explica, "a modo de prevención, hemos pedido esa reducción a 250 km/h porque se producen muchísimas menos vibraciones". Añade que "no es tanto un problema de los trenes, sino que el mal estado de infraestructura es lo que los está dañando".

En el caso concreto de los trenes afectados, indica que "hay demasiadas pequeñas o leves imperfecciones en la vía que por sí solas no constituyen ningún tipo de limitación", pero al acumularse provocan vibraciones que ha han derivado en fisuras. Pone como ejemplo que "los bogies que tiene el 106 son los mismos que el 102", pero que el 106 "pesa un poco más", lo que, sumado a los botes, puede estar detrás de las roturas.

ADIF ya conocía estos problemas

Según ha podido saber elEconomista.es, en la Comisión Técnica Territorial de Seguridad en la Circulación Centro —una reunión interna de Adif— celebrada hace un mes se informó de que, a raíz de numerosas denuncias de maquinistas de Renfe por golpes durante la circulación, se había procedido a auscultar unos 150 kilómetros de vía de la línea de alta velocidad de Barcelona, desde la salida de Madrid hasta el kilómetro 190, cerca de Ariza.

Es justo el tramo donde la operadora pública ordenó la reducción de la velocidad de paso de sus trenes Avril al detectar las famosas fisuras. Aunque los parámetros detectados estaban dentro de los márgenes de tolerancia, se reconoció que podían afectar al confort.

Según lo tratado en esa comisión, Adif ha reforzado los equipos de bateo y estabilización, aunque debido a la longitud del tramo afectado se prevé que los trabajos "continúen varios meses". Preguntados por ello, Adif ha reconocido haber recibido la carta enviada por SEMAF, y un portavoz de la compañía defiende que "la línea es segura para circular" a velocidad de tránsito actual (de máximo 300kmh).

Colaboración entre actores

Tanto Adif como SEMAF apelan a la colaboración entre actores del sector y reconocen que son los maquinistas quienes comunican habitualmente las deficiencias que detectan: "si ve que al paso por algún punto de la vía el tren hace un extraño o vibra o bota, como una especie de comportamiento raro, generalmente los maquinistas avisan", indican desde el sindicato.

Estos avisos se transmiten verbalmente al puesto de mando y mediante los partes de incidencias correspondientes y, según SEMAF, les permiten hacer un seguimiento para comprobar si la situación se normaliza o persiste. Por ello, advierten de una "lentitud en la normalización" de estas pequeñas deficiencias y afirman que la petición de reducción de velocidad forma parte del trabajo habitual de seguimiento que hacen "de las incidencias en toda la infraestructura". *Desde Adif explican que se hace de manera recurrente un mantenimiento preventivo para asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura