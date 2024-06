Empuriabrava, el pueblo que es conocido como la 'Venecia española' y que tiene 25 km de canales navegables

Italia es uno de los destinos preferidos para pasar unos días en verano. No es de extrañar que las redes sociales se llenen de fotografías de gente que disfruta de ciudades como Roma, Florencia o Venecia. Tanto el patrimonio cultural como la gastronomía que ofrece son reclamos muy importantes para el país mediterráneo. Sin embargo, no habría necesidad de salir de España para disfrutar de una de sus mayores atracciones: los canales de Venecia. Puede que no sea la versión original, pero sí que tiene un notable parecido.

En España hay un rincón que comparte mucho de este encanto. Tanto es así que se le ha llegado a bautizar como la Venecia española. Empuriabrava es una de las joyas ocultas de la Costa Brava, al norte de Girona. Una de las particularidades de esta población es el hecho de que no es necesario emplear el coche para moverte, puedes hacerlo en barco ya que cuenta con 25 kilómetros de canales navegables sobre los que se asienta el núcleo urbano.

Una ciudad con un estilo veneciano

La ciudad fue levantada sobre las marismas del Empordà, en el golfo de Roses, muy cercana a la frontera con Francia. El mayor atractivo del lugar, a parte de las diversas ofertas culturales, es la posibilidad de dar un paseo en barco en pleno casco de la ciudad. Cuenta con 5.000 amarres tanto públicos como privados, lo que lo convierte en uno de los puertos deportivos residenciales más grandes del mundo.

Todo tipo de actividades para el verano

No son pocas las cosas que hacer en una de las ciudades más particulares de la provincia de Gerona. Y es que son varias las agencias que ofrecen alquileres de góndolas por un día o un paseo por catamarán por el golfo. Sin embargo, las actividades acuáticas no son las únicas que destacan en Empuriabrava. Si son deportes de riesgo lo que te llena se puede hacer paracaidismo en uno de los centros más prestigiosos de toda Europa y así disfrutar de las vistas desde las alturas.

Si tu ritmo es otro y prefieres la tranquilidad junto a la buena compañía la plaza de la ciudad es un plan interesante. Las playas ofrecen también una estampa paradisíaco. La playa de Rubina tiene un ambiente casi salvaje, mientras que la de Can Comes ofrece un espacio idílico para pasar un día en arenas doradas y aguas turquesa.

Así se llega a la Venecia española

El trayecto hasta la Venecia española no es complicado, pero puede llegar a ser un poco largo. Si se sale desde Girona el recorrido sería de 54 minutos por la AP-7, y desde Barcelona llegaría a 1 hora y 46 minutos por la misma AP-7.