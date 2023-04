Ouigo supera los 100 millones de ventas en su segundo año de batalla comercial

Ouigo, el operador ferroviario del grupo francés SNCF, cerró 2022 con una cifra de negocio superior a los 100 millones de euros que consiguió al multiplicar por 2,5 su negocio en el primer ejercicio de rendimiento completo tras desembarcar en España en mayo de 2021. La matriz gala, que ha desvelado esta cifra, añade que su filial fue protagonista dentro del crecimiento del grupo pese a la batalla comercial que vive la alta velocidad en España, con otras dos compañías y tres marcas comerciales disputándose el mercado.

La nueva cifra de la compañía pública coincide con la expansión del servicio low cost de Ouigo en las vías españolas. En mayo de 2021 arrancó en el corredor Madrid-Barcelona, el primero de España por volumen de pasajeros, y en octubre saltó a Valencia-Madrid. Con el paso de los meses, ya se hizo fuerte en ambos trayectos, donde no solo tuvo que competir con la marca AVE de Renfe, sino también con Avlo, la insignia de bajo coste que el operador incumbente estrenó para aguantar el avance de los franceses.

El informe de SNCF, sin embargo, no recoge si el crecimiento de la compañía fue suficiente para cerrar sin números rojos. El ejercicio 2021 concluyó con 31 millones de euros de pérdidas y en 2022 la compañía vio desdibujadas sus previsiones por el elevado precio de la electricidad, uno de los principales costes, junto con el personal y los cánones de Adif. De hecho, Renfe, que ya ha comunicado sus cifras provisionales del último ejercicio, achacó al problema energético parte de su resultado final.

Para este 2023, las asignatura pendiente de su expansión es el corredor del sur, donde está pendiente de la instalación del sistema de seguridad LZB -ya obsoleto- que sigue vigente en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la más longeva de España. Su hoja de ruta sí contempla su crecimiento en el corredor de Levante, donde iniciará en abril sus trayectos a Alicante con parada en Albacete.

No hay que olvidar que la compañía se asignó el paquete C de capacidad de la liberalización ferroviaria en España, tras pujar por el 100% de los surcos disponibles (109.620). No obstante, al igual que Renfe e Iryo, la compañía negoció con Adif una flexibilización del acuerdo marco para rebajar los compromisos firmados en 2020 con la modificación de dos cláusulas: la relativa a la reducción anual de capacidad (3.2) y la que habilita una extensión de la vigencia del acuerdo hasta más allá de 2030 (6.1). Hasta el momento, la compañía ha transportado a casi cinco millones de pasajeros y la meta es alcanzar los 10 millones anuales cuando circule a pleno rendimiento con 30 frecuencias diarias.

Ouigo España es una filial más del gigantesco grupo público SNCF. No obstante, su crecimiento le ha colocado ya por encima de otras subsidiarias. La Renfe francesa tiene en España otras actividades más allá del mercado ferroviario de pasajeros de alta velocidad, como el transporte de mercancías a través de Captrain. También está bajo su perímetro Geodis, orientada al mundo logístico, o Primavia, empresa participada al 50% junto al grupo Primafrío.

Cuota de mercado

Los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ponen sobre la mesa que Ouigo cuenta con aproximadamente un tercio del mercado en Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. En concreto, en el primero de estos corredores transportó 843.000 pasajeros en el cuarto trimestre del año, mientras que en el segundo el número de viajeros ascendió a 368.000. La cifra de aprovechamiento de sus viajes es la más alta en los trayectos hacia o desde la región catalana (97,5%), si bien en el corredor de Levante es Renfe quien tiene las mejores métricas al respecto.

Buena parte de estos resultados se debe a que la compañía utiliza su capacidad al máximo, recurriendo al sistema de doble composición, que puede doblar el número de plazas de sus Alstom Euroduplex de dos plantas y 509 plazas. Otro motivo es la concentración de frecuencias (cinco por sentido) en plazas como Valencia, donde ha operado todos los surcos disponibles, aprovechando que el servicio a Alicante todavía no está operativo.