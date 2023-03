Las series y el turismo: la combinación perfecta de los jóvenes para viajar

Las nuevas generaciones ya no buscan sus próximos destinos a través de agencias de viajes o revistas. Internet ha ido transformando poco a poco estas costumbres a través de las páginas webs de contratación o la inspiración en redes sociales. Estos últimos años, con el boom de las series en las plataformas de streaming se ha popularizado una nueva forma de viajar: el turismo de series.

Este se basa en recorrer las localizaciones donde han sido rodadas las escenas. De esta forma, los lugares de las series más populares reciben una gran demanda. Por ejemplo, The White Lotus (HBO), cuya audiencia se desconoce porque la compañía no hace públicos los datos, ha provocado que los hoteles donde se grabó hayan experimentado un aumento del tráfico en su web del 425% y que estén completos para el próximo periodo de vacaciones.

Según informa Marc Speichert, vicepresidente ejecutivo de Four Seasons Hotels and Resorts a Business Insider, la serie ha incrementado "notablemente el interés" por los dos hoteles donde se desarrolla: Four Seasons Resort Maui (Hawai), y el Four Seasons Palacio San Domenico (Italia). De hecho, en el segundo, los meses de mayo y junio están completos y reservar una habitación doble para finales de julio cuesta alrededor de 3.250 euros por noche.

Series de época como Los Bridgerton, Downton Abbey, The Crown o Outlander también han despertado el interés particular de los apasionados por la historia. Así, una empresa ha restaurado castillos, casas señoriales y grandes casas coloniales en Reino Unido e Irlanda. De hecho, hay tours que te llevan por todas las localizaciones. En el caso de Outlander existe una ruta que te lleva en autobús durante 9 horas por Edimburgo y cuesta alrededor de 80 euros, según la fecha en la que vayas.

La tendencia también se está produciendo en los escenarios de las películas. Así, se han popularizado: Forks (Arizona), donde se rodó Crepúsculo; Nueva Zelanda gracias a la saga de El Señor de los Anillos; Reino Unido por Harry Potter; Irlanda y Croacia por Juego de Tronos; y Grecia por Mamma Mia.

Pero no solo tienen efecto sobre lugares, también sobre productos y servicios. Siguiendo con el caso de The White Lotus, durante su segunda temporada, los personajes aparecen con la famosa bebida italiana conocida como Aperol Spritz. Durante el año de su emisión, 2022, las ventas de esta empresa en Estados Unidos han aumentado un 50%.

Esta tendencia, conocida como set-jetting, no dejará de crecer, y tanto American Express como Expedia la consideran una de las principales tendencias de viaje para 2023.