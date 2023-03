El alcalde de Sevilla pide "limitar" el crecimiento de las viviendas turísticas

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, ha participado este martes en la la jornada Urbantur, organizada por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). El máximo representante de la ciudad andaluza se ha mostrado muy tajante sobre el crecimiento exponencial de las viviendas turísticas y ha pedido limitarlas. "Nos ha pillado sin marco jurídico adecuado. A mi lo que me gustaría es limitar a la vista del crecimiento que han tenido. Además de regular me gustaría limitar", ha explicado.

Muñoz ha puesto como ejemplo aquellas zonas de la ciudad en la que ya no se pueden dar más licencias de hostelería puestos que están saturadas de ruido y ha pedido extrapolar este caso al campo del turismo y los alojamientos.

En una línea muy similar se ha pronunciado José Luque, director general de Fuertegroup Hotels y Presidente de AEHCOS. "Es uno de los grandes temas de gestión nacional. No entiendo como no podemos tener un mayor liderazgo en soluciones para un fenómeno que ha venido para quedarse y cuyo crecimiento exponencial está dañando al sector. Hay regiones en las que este tema es dramático", detalla. El directivo denuncia que el Gobierno central no mueva ficha para crear una misma legislación a nivel nacional.

La limitación de las viviendas turísticas es una de las reclamaciones principales de la patronal del turismo, que ha aprovechado la presentación de la tercera edición del informe Urbantur para volver a ponerla sobre la mesa.

Una de las conclusiones del informe, que evalúa y ordena la competitividad turística de los 22 principales destinos urbanos españoles, es una mayor sensibilidad respecto a las adversas implicaciones de las viviendas de uso turístico sobre la capacidad de carga de la ciudad y la vida de los residentes, para limitar y anticipar a su vez situaciones de congestión puntual y pérdida de identidad de las zonas de mayor atractivo turístico.