La red de Paradores alcanzará el número 100 este 2023 con 200 millones en cartera para mejorar la red actual

Paradores quiere que 2023 sea un año histórico y todo apunta a que lo lograrán. Si todo va según lo previsto será este año cuando logren la cifra de 100 alojamientos. Esto ocurrirá una vez que finalicen las obras en Molina de Aragón, en Guadalajara. Este nuevo parador tendrá 22 habitaciones distribuidas en tres plantas.

Actualmente los Paradores cuentan con una red de 98 establecimientos repartidos por todo el territorio español. Aunque, también tienen presencia ya en Portugal. El número 99 estará ubicado en Casa Atarfe (Aranjuez).

Según las palabras de Mercedes Gómez, subdelegada del Gobierno en la región, el Parador de Molina de Aragón estará listo este 2023, "con toda seguridad". "No me atrevo a aventurar una fecha concreta, lo que sí me puedo comprometer es a decir que estará listo este año", indica.

Seguir creciendo es uno de los principales objetivos de Paradores. De hecho, su plan estratégico 2023-2026 destaca que uno de sus pilares fundamentales es el crecimiento en los mercados clave. Este crecimiento no va a ser solo a base de nuevos alojamientos, están muy centrados en remodelar su porfolio actual. Tanto, que entre 2023 y 2028 van a destinar 200 millones de euros a la remodelación de edificios.

Con las nuevas aperturas y las reformas buscan atraer a turistas extranjeros. En la actualidad sus mercados emisores clave son Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. La previsión es que de cara a los próximos meses se recupere el turismo procedente de Asia una vez que se han levantado las restricciones del Covid-19 en China.

Este crecimiento se va a plasmar en las cuentas de Paradores. Las proyecciones de la compañía pública prevén que, durante los años 2023 y 2028, Paradores incremente las ventas en más de 100 millones de euros para superar los 410 millones en 2028, un incremento del 33% respecto a 2022, y alcanzar un ebitda (resultado bruto de explotación) al final del período de 56 millones.