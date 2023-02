Baleària se postula para comprar naviera Armas y hacerse fuerte en Canarias

Baleària, que se ha convertido en el mayor operador español de ferris después de que la naviera Armas se desprendiese del negocio de Trasmediterránea en Baleares, esta ojo avizor ante el futuro del grupo canario, que ha pasado a manos de fondos por su elevada deuda. Su presidente y propietario, Adolfo Utor, asegura que "sí podemos ser candidatos" a la compra de su histórico rival.

La posible venta de Armas es una operación que planea sobre el sector marítimo después de que la pandemia redujese al mínimo la actividad de pasajeros y aumentase los problemas financieros del grupo canario, que había engordado su deuda por la compra de Trasmediterránea a Acciona.

"No sabemos que van a hacer los fondos, que son cuatro. Lo que está claro es que no tienen vocación de continuidad, antes o después lo pondrán en venta si no está en venta ya", aseguró Utor.

Utor señaló que "estamos pendientes" y "hay contactos espontáneos, como los hay con muchas navieras". En su día Baleària también se perfiló como comprador de Trasmediterránea, aunque los problemas de competencia la fuerte presencia de ambas en Baleares hicieron poca atractiva esa operación en su día.

Precisamente el hecho de que esa parte de negocio se traspasase a la italiana Grimaldi en 2021 supone ahorrarse buena parte de las reticencias que puede poner Competencia.

Canarias, la clave

La adquisición de Armas supondría entrar con fuerzas en el mercado canario, donde desde hace unos años Baleària opera con Fred Olsen tráficos entre Huelva y las Canarias.

"Para nosotros es más estratégico el Caribe y la renovación de la flota que Armas-Trasmediterránea, lo que no quiere decir que si se pone a tiro vamos a estar", indicó el empresario, que hace unos años adquirió la participación que tenía el Grupo Matutes en la naviera con sede en Denia.