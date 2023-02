La Junta de Extremadura reclamará más servicios ferroviarios

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, ha subrayado que el 71 por ciento de ocupación de los trenes Alvia que según ha destacado registra ahora la comunidad "justifica" la reclamación de "más servicios" de este tipo a los operadores ferroviarios.

"Creo que Renfe lo dijo bien. Ellos tienen una previsión de que una vez se ponga en marcha la electrificación puedan operar más frecuencias. Yo creo que una vez corregidos muchos de los problemas de incidencias y de puntualidad en los servicios regionales, incluso en la forma de atender las incidencias, tenemos un respaldo muy importante de la ciudadanía", ha destacado Iglesias a preguntas de los medios sobre un aumento de los Alvia en la comunidad.

"Tenemos una ocupación de los trenes Alvia cercana al 71 por ciento de los servicios comerciales en la región, un porcentaje de aprovechamiento del 71 por ciento. Nunca habíamos estado en esos porcentajes y eso justifica que desde Extremadura podamos reclamar más servicios a los operadores ferroviarios", ha espetado.

En cuanto a cuándo podría llegar ese nuevo Alvia a la región, la consejera ha señalado que "no" es su responsabilidad ni su competencia, aunque considera justificado su puesta en marcha porque están siendo utilizados "muy bien" los trenes en Extremadura. "No es mi responsabilidad, no es mi competencia, mi competencia es reclamarlo, es exigirlo, es pedirlo en nombre de los extremeños y las extremeñas que están utilizando muy bien los trenes, y a partir de ahí tiene que ser el operador el que dé respuesta", ha indicado.