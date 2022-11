Aena refuerza su consejo y ficha al exCFO de Sabadell, Tomás Varela

Aena ha reforzado su consejo de administración con el fichaje de Tomás Varela, exCFO de Banco Sabadell, como independiente, tal y como confirmó este martes a través de una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Varela sustituirá en el cargo a Antoni Durán i Lleida, que, como anunció la semana pasada, se centrará en las concesiones de Aena en Brasil.

Con este movimiento, Aena también reorganiza las comisiones de su máximo órgano. En este sentido, la compañía que encabeza Maurici Lucena acordó que el Juan Río Cortés deje de formar parte de la Comisión de Auditoria y pase a formar parte de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática. Asimismo, el consejo de administración aprobó el nombramiento del propio Varela como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y de la Comisión de Auditoria para cubrir las vacantes que se produjeron.

Durán i Lleida, a Brasil

Tal y como se anunció la semana pasada, Durán i Lleida se concentrará dentro del Grupo Aena a las nuevas responsabilidades que le han sido encomendadas como consejero de la recién constituida sociedad Bloco do onze Aeroportos do Brasil para la gestión de once aeropuertos en el país.

Cabe recordar que Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, resultó adjudicataria en subasta pública de la concesión de 11 aeropuertos en Brasil hace apenas unos meses. Estos activos están ubicados en cuatro estados (São Paulo, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais y Pará) y serán gestionados por la española por un plazo de 30 años, con la posibilidad de cinco años más.