Hyatt incorpora a 30 hoteles de Lindner Hotels en Europa bajo la marca JdV by Hyatt

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado un acuerdo de colaboración exclusivo con Lindner Hotels, hotelera alemana de carácter familiar, centrada en el desarrollo y la gestión de 30 hoteles de siete países europeos, en los que la mayoría pasará a ser de la marca JdV by Hyatt.

Así, el acuerdo ampliará la presencia de la marca Hyatt a 15 nuevos mercados y extenderá la distribución en destinos clave como Dusseldorf, Frankfurt y Hamburgo. Se espera que los hoteles adquiridos se integren en el programa de fidelización 'World of Hyatt' en un futuro próximo.

Además, Lindner Hotels tendrá acceso a un apoyo basado en datos en torno a la fortaleza de la marca, las experiencias de los huéspedes y la optimización de los ingresos del Grupo Global de Franquicias y Relaciones con los Propietarios de Hyatt, un equipo dedicado al rendimiento de los hoteles franquiciados y de los propietarios y operadores.

Por tanto, el porfolio de Lindner aumentará aún más la huella del estilo de vida de Hyatt con la incorporación de cerca de 5.500 habitaciones, aumentando la presencia de Hyatt en Alemania, proporcionando aún más opciones para los huéspedes de la compañía y los miembros del programa de fidelidad.

Lindner Hotels opera una variedad de propiedades bajo las marcas Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels en ciudades clave de Alemania y en Europa Central y del Este.