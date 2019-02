Mª José Rodríguez (Atrapalo.com): "Las aerolíneas de bajo coste han sido determinantes en el éxito de las escapadas"

Viajeros que adoran las escapadas cortas; dispuestos a descubrir destinos inspiradores como las Islas Feroes o la Cueva de los Dragones de Eslovenia; que reservan sus actividades en destino con menos de diez días antes de viajar; que toman decisiones en función de la experiencia de otros viajeros... Así es el perfil del turista de hoy, según revela el VI Estudio de Hábitos y Tendencias del Turismo elaborado Atrapalo.com. Mª José Rodríguez, responsable de Prensa y Relaciones Públicas del portal de ocio, destaca la nueva visibilidad de la opinión de los usuarios entre las novedades que el informe incorpora en su nueva edición y, de paso, nos avanza algunas novedades de esta emprendedora compañía... como su interés por crecer en Europa, su nuevo proyecto para el business travel o su permanente vocación social.

¿Cómo ha evolucionado el perfil del viajero desde que comenzaron a hacer el estudio hace seis años?

MJ.R.- Este estudio empezó analizando sólo destinos nacionales y ha incorporado progresivamente novedades, con nuevas secciones como destinos internacionales, preferencias por Comunidades Autónomas, etc., hasta este año en el que estrenamos una sección basada en la opinión de los usuarios. Atrapalo.com da la posibilidad al usuario de compartir, en cada una de las fichas de producto, tanto fotografías como comentarios sobre las actividades que ha reservado. Es interesante de cara a otros usuarios saber qué es lo que más valoran quienes ya han disfrutado de ese restaurante, ese plan o esa actividad. Tenemos más de 300.000 opiniones en nuestro site, así que ha sido un trabajo impresionante de big data.

¿Y qué han descubierto al analizar este volumen de opiniones?

MJ.R.- Hemos detectado el usuario valora muchísimo ciertos aspectos en los restaurantes y los hoteles en los que no siempre se repara, como la luz el tipo de desayuno, la música, el ruido... El precio obviamente siempre es un factor determinante, pero en absoluto es el único. Y sorprende que el usuario pueda valorar detalles como que se le ofrezca zumo natural en el desayuno o que en los restaurantes se fije en la calidad de la mantelería o la cubertería. Ahora sabemos con datos que el usuario está valorando los productos de calidad, de cercanía y eco como nuevas demandas tangibles.

Al final, toda esta información nos ayudan a identificar quiénes son los proveedores de mayor calidad que tenemos en nuestro site. Además, ayuda a otros usuarios a tomar decisiones y también es una herramienta para nuestros partners (hoteles, restaurantes, etc.), que ahora cuentan con el feedback de lo que opinan sus clientes.

Es también una manera de crear comunidad...

Sin duda. Cada vez más la gente se deja guiar por la opinión de otros usuarios. La versión que dan los vendedores de su propio producto ya no es suficiente.

En unos años podrán calibrar cómo va evolucionando la opinión de los usuarios y no sólo los hábitos.

MJ.R.- En efecto, porque lo que hoy es importante quizás mañana no lo sea y es fundamental tener información actualizada sobre las preferencias de tus clientes.

Atrapalo.com ha recorrido el camino inverso a Tripadvisor... de la venta a generar una comunidad de viajeros.

MJ.R.- Totalmente. Nacimos como canal de venta puro y como intermediario para sacar a la venta plazas de oferta que no se habían cubierto y, a lo largo de los años, todo ha cambiado: nos hemos convertido en un portal de oferta, en una empresa que crea eventos ad hoc de alta calidad y en exclusiva, que se venden durante un tiempo determinado en nuestro site. Y ahora, además, hemos incorporado el valor de la opinión de los usuarios.

¿Qué parte del negocio representa ese producto creado directamente por Atrapalo.com?

MJ.R.- No es el grueso de nuestra facturación. Esencialmente, somos un canal de venta de terceros, pero es verdad que sobre todo en la parte urbana, con las actividades gastronómicas, estamos creando producto propio; muchas veces trabajando de la mano de terceros, de partners como oficinas de turismo. Trabajamos, por ejemplo, con Perú y estaremos en ARCO con gastronomía peruana; tenemos nuestra Mexican Restaurant Week, nuestra Japan Restaurant Week... Son eventos originales, con una oferta de calidad que el público aprecia.

Analizando lo que revela el estudio, ¿en qué ha cambiado radicalmente el perfil del usuario de Atrapalo en seis años?

MJ.R.- Los avances tecnológicos, así como la irrupción de los blogs y muy especialmente de las redes sociales han influido de forma determinante en los hábitos. El usuario de hoy en día se deja aconsejar por otros usuarios, valora la opinión de otros consumidores, le gusta sentirse escuchado y aprecia el servicio personalizado y la atención telefónica -que en Atrápalo mantenemos-. Asimismo, valora la comodidad, la seguridad y la transparencia a la hora de hacer un pago online. Pero, sobre todo, lo que más ha cambiado es sentirse partícipe de la experiencia, que su viaje sea conocido por otros a través de las redes sociales y que su experiencia sirva a otros viajeros. La gente comunica mucho más que en el pasado porque tiene más canales a su alcance; antes, durante y después del viaje.

¿Cuál fue la facturación en viajes de Atrápalo en 2018?

MJ.R.- En total el grupo ha facturado más de 335 millones de euros. El 82% de la facturación anual corresponde a los viajes.

El Estudio de Hábitos y Tendencias es un instrumento perfecto para analizar van evolucionando las preferencias por uno u otro destino. ¿En qué sentido se están orientando?

MJ.R.- La tendencia es que antes la gente hacía un viaje al año y ahora realizamos varios. Lo usual es un viaje de larga distancia, un par de viajes de media distancia y muchas escapadas. Las personas no se reservan julio o agosto para viajar, sino que aprovechan los puentes o se crean fines de semana largos tomándose un viernes o un lunes libre. Esta es la tendencia. A esto han ayudado mucho las aerolíneas de bajo coste.

Buscan, además, hacer algo en el destino, alguna actividad gastronómica, cultural, de ocio, etc. Toda propuesta de viaje que vaya acompañado de una actividad tendrá más éxito a nivel comercial. Ahora es tendencia visitar, no ya las grandes ciudades como París o Roma, sino otras ciudades secundarias o pueblos. Por eso, trabajamos mucho con los destinos en esta línea. En el último año hemos incorporado más de 8.000 nuevas actividades internacionales y no son las visitas a las atracciones típicas en Londres o Nueva York, sino actividades y rutas alternativas, en nuevos barrios... La gente aprecia conocer lo local y, si es posible, de la mano de un local.

¿En cuántos países está presente Atrapalo.com?

MJ.R.- Nueve: en España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

¿Qué volumen del negocio supone hoy en día España?

MJ.R.- El mercado español sigue siendo el más importante para nosotros en volumen, pero estamos creciendo más rápidamente en Colombia, Argentina y Chile por maduración del mercado. En México vamos a trabajar con fuerza este año.

¿Hay planes para entrar en algún mercado nuevo en 2019?

MJ.R.- Hemos abierto recientemente Catchit, un portal propio para Europa con oferta de hoteles y actividades por el momento, en Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. No teníamos hasta ahora portal en inglés y era un mercado que había que abrir. En 2019 vamos a poner el foco en este nuevo proyecto.

¿Tienen en marcha alguna otra novedad para este 2019?

MJ.R.- Tenemos dos proyectos nuevos, además de continuar ampliando las actividades internacionales. Por una parte, en Latinoamérica iremos completando la oferta de productos. Y, por otra parte, estamos trabajando en Viernes, una agencia creativa dentro de nuestro departamento de Marketing que está especializada en campañas y branding content para marcas de terceros. Ya trabajamos con muchas oficinas de turismo y después de 18 años en el mercado son ellos mismos quienes nos piden que les creemos contenido. Este proyecto está arrancando, igual que nuestra actividad en el área de viajes de empresa, donde pensamos que podemos tener mucho recorrido.

¿En qué puede diferenciarse Atrápalo de otras agencias especializadas en ese segmento?

MJ.R.- El valor diferencial frente a la competencia está en nuestro producto urbano. No sólo gestionamos el viaje, sino que tenemos producto de restaurante, acuerdos con los museos, entradas a espectáculos, etc. Es algo que las empresas deben gestionar por separado y nosotros podemos hacer el paquete completo. Atrápalo Empresas es el nombre de este proyecto que cuenta con un equipo a full time.

El detalle...

El Redondeo Solidario de Atrapalo.com

Muy activo en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, el portal Atrapalo.com mantiene desde hace años su Redondeo Solidario. Cada cliente, antes de finalizar su compra puede redondear el importe de la misma y esa cantidad extra se destina a sufragar una causa social. Cada mes los fondos se adjudican a un proyecto social diferente. Atrápalo duplica la cantidad aportada por sus usuarios. Las acciones llevadas a cabo se publican puntualmente en el apartado Atrápalo Social.