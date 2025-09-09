El Grupo Ericsson releva al CEO de la filial española en vísperas de un ajuste laboral

El Grupo Ericsson ha anunciado el relevo del consejero delegado de la filial española, Diego Martínez, quien será sustituido por Juan Olivera, pero éste último exento de funciones ejecutivas aunque presida el consejo de adminitración de Ericsson España. En plena reestructuración de la multinacional sueca, el nuevo comité de dirección ha decidido suprimir numerosos puestos redundantes en línea con la reducción de las unidades de negocio emprendida en los últimos meses. Al frente de este movimiento se encuentra el directivo francés Christian Leon, responsable de facto del negocio en España desde el pasado verano y quien, con anterioridad, lideradaba las subsididarias en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Argelia y Túnez.

A su vez, Leon reportará a Patrick Johansson, responsable de Ericsson EMEA, quien hará lo propio con el primer ejecutivo Börje Ekhol. El nombramiento se produce tras el anuncio de la empresa, en febrero de 2025, de la creación de una nueva estructura regional —Área de Mercado Europa, Oriente Medio y África— y para la que, el 1 de julio se anunció una nueva Unidad de Clientes para Europa Occidental, que agrupa los mercados de Ericsson en España, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

El movimiento de alfiles en la compañía de telecomunicaciones prevé tener continuidad en la subsidiaria española con la extensión en la Península Ibérica de una regulación de empleo que podría afectar a más de 300 empleados, alrededor del 13% de una plantilla de 2.260 trabajadores, tal y como ya informó elEconomista.es el pasado 21 de julio.

El relevo en la presidencia del consejo de administración de Ericcsson España, con efecto del pasado 1 de septiembre, contempla las actuales responsabilidades de Olivera al frente de Ericsson Portugal. "Este nombramiento supone un paso más en la transformación organizativa que está llevando a cabo Ericsson para mejorar la eficiencia regional y crear una organización más sencilla y preparada para el futuro", explican fuentes de Ericsson. En su cargo, Olivera representará a Ericsson España ante el Gobierno, instituciones y otros stakeholders externos. La responsabilidad comercial dentro de Ericsson en España seguirá siendo gestionada por la organización de ventas en el país, que también reportará a Christian Leon. ?

Olivera, quien está al frente de Ericsson Portugal desde 2022, cuenta con una amplia trayectoria en Ericsson desde 2011, donde ha ocupado varios puestos de responsabilidad en diferentes geografías y ha adquirido un profundo conocimiento de los mercados español y portugués, según explican desde Ericsson.