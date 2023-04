Bruselas investigará la fusión Orange-MásMóvil para evitar el encarecimiento de los servicios

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de una investigación exhaustiva para evaluar la propuesta de creación de la empresa conjunta formada por Orange y MásMóvil. Según señala en un comunicado, a la Comisión "le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en la prestación minorista de servicios de banda ancha móvil y fija y en la oferta de paquetes de servicios múltiples en España". En su argumentario, la CE constata "que la operación disminuiría el número de operadores de red en España, eliminando así un competidor innovador y significativo. Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes".

Como resultado de la operación, Orange y MásMóvil "tendrían la capacidad y el incentivo para restringir el acceso de los operadores virtuales a la red móvil al por mayor y a los servicios mayoristas de acceso a la red fija". Además de todo lo anterior "podría reducir la capacidad de estos operadores para competir, lo que a su vez puede traducirse en precios más elevados y una menor calidad de los servicios para los clientes finales en España". A partir de ahora, la Comisión dispone actualmente de 90 días hábiles, hasta el 21 de agosto de 2023, para adoptar una decisión, sin que la apertura de la investigación exhaustiva prejuzgue el resultado del procedimiento.

De acuerdo con el comunicado de Bruselas, la Comisión de Competencia se compromete a estudiar en profundidad la fusión en suelo español en la denominada Fase 2, lo que acarrea dos exigencias inmediatas: Por un lado, la joint venture no recibe el visto bueno inmediato de Bruselas, algo previsible por parte de sus protagonistas y del conjunto del mercado. Y al mismo tiempo, las dos compañías deberán trabajar durante los próximos meses para diseñar remedios que compensen el posible daño competitivo que acarrea la reducción de jugadores.

El departamento que lidera Margrethe Vestager, vicepresidenta de la comisión y responsable europea de Competencia, será el responsable de recibir las propuestas de los dos operadores para autorizar o no la fusión. Este trabajo lo había solicitado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside Cani Fernández, sin que Bruselas haya accedido a delegar esta competencia.

No obstante, Fernández explicó la semana pasada, en una comparecencia en el Congreso de los diputados, la disposición de la CNMC para colaborar estrechamente con las autoridades comunitarias, tras recordar la aportación del supervisor español en la competencia en la compra de Euskatel por parte de MásMóvil.

La integración de Orange España y MásMóvil, valorada en 18.600 millones de euros, supone la creación del nuevo líder de las telecos españolas por número de clientes, una vez que por ingresos seguirá mandando Movistar. La cuota de mercado conjunta de la futura joint venture en el negocio de telefonía móvil español alcanzará 43,23%, frente al 27,71% de Movistar, el 22,03% de Vodafone y el 7,11% de los operadores móviles virtuales. En el segmento de banda ancha fija minorista, Orange España y MásMóvil suman una cuota de mercado del 28,53%, frente al 34,80% de Movistar y el 17,76% de Vodafone.

Defensa del empleo

Por otra parte, el sindicato CCOO ha dirigido sendas cartas a la autoridades europea y española de competencia para que pongan como condición al visto bueno a la fusión de Orange y MásMóvil el mantenimiento del empleo en las dos compañías y la prohibición de despidos al menos durante ocho años. "Nos dirigimos a ustedes desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO para trasladarle nuestra máxima preocupación ante la situación que se da en nuestras empresas", señala la misiva, según informa la agencia Servimedia. "Es previsible que la complementariedad, escala y eficiencia que se alcanzará con la unión, supondrá un plus en el plan de despliegue de redes de fibra y 5G en España, lo que generará efectos positivos en cuanto a negocio y beneficios empresariales; sin embargo, estos objetivos no deben hacernos olvidar, desde nuestra óptica, el factor más importante que en un momento dado podría sentir más directamente las repercusiones de esta Joint Venture, y hablamos del equipo humano de personas que conformamos estos dos grupos empresariales". La carta avisa que CCOO "no aceptará bajo ningún concepto, que dicha operación pueda suponer la destrucción de puestos de trabajo por las dramáticas consecuencias que una situación así produciría en las personas trabajadoras y a sus familias".