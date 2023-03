Álvarez-Pallete: "Construimos redes para todos, no para unos pocos"

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha reclamado en la Junta General de Accionistas un "reparto equitativo" en el esfuerzo de construcción y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, así como "un uso responsable" de las mismas. En su discurso ante los accionistas, el primer ejecutivo de la teleco ha vinculado la propuesta con la consulta pública que estos días promueve Bruselas en busca de una posible participación de las grandes tecnológicas en la financiación de las infraestructuras de fibra óptica y 5G.

"Nadie entendería que el 60% de la capacidad de las autopistas, redes eléctricas, agua o alimentos fueran acaparadas por seis usuarios, dejando el 40% restante para el resto del mundo". Esa media docena de jugadores aludidos por Álvarez-Pallete se corresponden implícitamente con Google, Meta, Apple, Meta, Microsoft y Netflix, gigantes cuyos contenidos acaparan el referido porcentaje del 60% de las redes.

Ante ese entorno altamente concentrado, el presidente de Telefónica insistió en renovar unas reglas "que consigan lo mejor de todos los actores, que equilibren el terreno de juego, que fomenten la colaboración en este nuevo mundo y que incentiven el uso responsable y equitativo de estas nuevas redes". Por lo tanto, Telefónica considera que debe "defender aquello que es justo" tras denunciar que "no se puede regular esta compañía con las reglas de un mundo que ya no existe". A modo de ejemplo Álvarez-Pallete recordó que "la regulación actual se creó para controlar a un monopolio incumbente de cobre que no existe ya". En ese sentido, la teleco confirmó la despedida de las redes de cobre y de 2G y 3G una vez que "ya no pueden seguir nuestra evolución tecnológica". De esa manera, Telefónica se convierte en una de las primeras compañías del mundo en realizar el apagado de la red de cobre, con más de 2.200 centrales clausuradas, y tras haber dejado sin uso la mitad de las tecnologías de Segunda y Tercera Generación de Telefonía, junto más de 700 sistemas legados.

En el capítulo de los compromisos de la multinacional, el presidente de Telefónica enumeró cuatro de los grandes objetivos ya compartidos con anterioridad con los accionistas: "Conseguir que Telefónica España siga creciendo en ingresos y pueda, tras cuatro años, estabilizar su OIBDA a lo largo de la segunda mitad de 2023; lograr que Alemania, Brasil y Reino Unido sigan creciendo; controlar la exposición en Hispanoamérica, transformando sus operaciones; seguir creciendo a doble dígito en Telefónica Tech y conseguir reflejar su valor en nuestra cotización; así como seguir creando valor y siendo pioneros en los modelos de infraestructuras a través de Telefónica Infra".

Al mismo tiempo, Álvarez-Pallete abogó por "seguir avanzando en nuestro modelo operativo y que el grupo crezca en ingresos y en OIBDA, con un esfuerzo inversor relevante, pero controlado, y con una atractiva política de retribución al accionista". En este caso, la junta de accionistas propuso la aprobación de una retribución de 0,30 euros totalmente en efectivo, pagaderos en dos pagos de 0,15 euros cada uno, el primero en diciembre de este año y el segundo, en junio de 2024.

En el plano geoestratégico, el presidente de Telefónica señaló que es el momento de que "Europa recupere su autonomía digital" y "ocupe el espacio que le corresponde", lo que incluye convertirse en "referente de valores, aprovechar la oportunidad que le brinda la llegada de la Web3 para construir nuevas redes y competir por el liderazgo en innovación y tecnología. Como receta universal para todo lo anterior, la compañía propone la colaboración como "la solución a las muchas incertidumbres" del momento.

A falta de 384 días para celebrar los primeros cien años de la compañía, casi la misma cifra que los millones de clientes de la compañía, Álvarez Pallete ha señalado algunos de los hitos recientes de su grupo, como el récord en los niveles de satisfacción de los usuarios y la transformación de los ingresos, donde el 73% derivan de la banda ancha y servicios digitales, frente al 46% que estos negocios representaban en 2015. En términos económicos, la teleco ha invertido en los siete últimos años "más de 55.000 millones de euros, ha generado más de 21.700 millones en beneficio neto y más de 32.000 millones en flujo libre de caja". También ha destinado 17.300 millones de euros a retribuir a los accionistas, aumentado el patrimonio neto en 9.300 millones y reducido la deuda neta en más de 23.000 millones. En el mismo periodo, "Telefónica ha protagonizado operaciones corporativas por un valor cercano a los 81.000 millones de euros, incluyendo la mayor transacción de la historia de la compañía, la fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido".

En cuanto a tecnologías empleadas, la teleco reconoce haber construido más de cuatro millones de kilómetros de fibra, lo que viene a ser tanto como cinco viajes de ida y vuelta a la Luna. Igualmente ha desplegado "casi 115.000 estaciones base de 4G y 5G, con redes que han transportado 128.000 petabytes de datos durante el último año, equivalentes al visionado de 6.400 millones de horas de vídeo en 4K". Lo anterior se complementa con la creación de "unos sistemas capaces de almacenar 140 petabytes de información, con una capacidad de procesamiento de 55 petaflops", lo que sitúa a Telefónica entre los 15 súper ordenadores más potentes del mundo.

En otro momento de su intervención, Álvarez- Pallete recalcó que su grupo ha cumplido, "porque Telefónica siempre cumple, a pesar de los cisnes negros. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho". Acto seguido, el presidente de Telefónica hizo referencia "al ejercicio de responsabilidad y profesionalidad demostrados durante la pandemia, al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los mercados o al pago de impuestos, más de 67.000 millones en los últimos siete años".

Rechazada la propuesta de cese

En el turno de preguntas de la Junta, uno de los accionistas solicitó el cese del presidente de Telefónica tras comparar las principales magnitudes contables de hace siete años respecto a las actuales. Ante esta petición, realizada fuera de los puntos del orden del día, los accionistas rechazaron dicho cese con una "mayoría suficiente". Con el mismo resultado, pero sin indicar los porcentajes, la junta también aprobó la totalidad de los asuntos sometidos a consulta.