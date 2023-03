El fondo TCI exige ahora que el expresidente de Cellnex abandone el consejo

El fondo britanico TCI, controlado por Chris Hohn, no se ha contentado con el cese del presidente no ejecutivo de Cellnex Telecom, Bertrand Kan, sino que también ha pedido su salida fulminante del consejo del grupo español. Según informa la agencia Bloomberg, la compañía del magnate ha indicado por correo electrónico su sorpresa por el hecho de que un expresidente continúe en el máximo órgano de gobierno de una empresa, en calidad de consejero independiente, "una vez que se le pidió que se fuera", según ha argumentado Jonathan Amouyal, socio de TCI Fund Partner.

El referido comunicado interno se produce horas después de que Anne Bouverot fuera nombrada por el consejo para reemplazar a Kan como presidente no ejecutivo de la compañía. La misma beligerancia de TCI también incrementa la presión del consejo de Cellnex para encontrar cuanto antes un sucesor de Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex que el pasado 11 de enero anunció su intención de abandonar la compañía, lo que obligaba a iniciar un proceso de búsqueda de primer ejecutivo. La salida efectiva de Martínez se producirá tras la junta de Cellnex de principios de junio, plazo máximo que no se agotará dada las recientes comunicaciones del principal accionista de la compañía. De hecho, la semana pasada, TCI anunció su incremento en el accionariado de la compañía, con el 9% del capital, y su crítica "a una gran empresa que no puede alcanzar todo su potencial porque se ve frenada por un mal gobierno corporativo", según opinaron fuentes de TCI. En la misma misiva donde se instaba el cese de Kan -anunciado el pasado lunes por la noche-, también se reclamaba la salida de otros dos consejeros, Peter Shore y Alexandra Reich, quienes serían reemplazados en primera instancia por Jonathan Amouyal (en representación de TCI).

Sobre la sucesión de Martínez, el fondo activista considera que el proceso de contratación de un nuevo consejero delegado ha sido mal gestionado por el consejo y ha dado lugar a un progreso insuficiente en la contratación de un sustituto adecuado. Todo lo anterior ha provocado, en opinión de TCI, la pérdida de confianza en los referidos Kan, Shore y Reich como directores eficaces.

La misma agencia de noticias apunta que "la junta ha elaborado una lista de varios candidatos potenciales para el cargo principal, incluido el ex presidente Marco Patuano", según apuntan personas familiarizadas con el asunto. No obstante, añade Bloomberg, "no ha surgido ningún candidato favorito y la junta aún podría optar por un reemplazo interno". En cualquier caso, el nombramiento del futuro director ejecutivo requerirá la aprobación de al menos ocho miembros del consejo.