Orange actualizará su plan de negocio en España si Bruselas aprueba la fusión con MásMóvil

Christel Heydemann, consejera delegada del grupo Orange desde principio de año, se ha propuesto acometer cuanto antes su propia estrategia para la compañía. Por lo pronto, la primera ejecutiva de la multinacional no esperará a que termine el plan de negocio diseñado por antecesor, Stephane Richard, con vigencia hasta 2025, sino que este jueves romperá con casi todo lo anterior para fijar nuevos objetivos. Al mismo tiempo que Orange desvelará los resultados anuales del grupo, Heydemann compartirá con los inversores, analistas y empleados una nueva hoja de ruta, ya refrendada por un comité ejecutivo reconfigurado al gusto de Heydemann.

Entre los retos que Orange espera cumplir en los próximos años, España gozará de especial protagonismo, aunque posiblemente no se plasme de forma explícita en el documento de Heydemann, según ha podido saber elEconomista.es de fuentes del mercado. El plan de negocio referido a España se actualizará si se culmina o no la joint venture con MásMóvil, notificado el pasado lunes en Bruselas y en espera de conocer el primer veredicto el próximo 20 de marzo. Falta por valorar si la Comisión autoriza la integración en primera fase. Los expertos consultados estiman que el asunto se estudiará con detalle en una segunda fase, en la que entrarían en juego costosos remedios y compensaciones para preservar la competencia. Resultan tan relevantes las incertidumbres que los planes de negocio sobre España podrían quedar aparcados en espera de que se materialice o no la joint venture. Lo que no cambiará es la consideración de España como mercado estratégico para el grupo, tanto con fusión como sin ella. De hecho, se trata del segundo país en importancia, solo superado por Francia, y donde la inversión acumulada supera los 35.000 millones de euros.

Los analistas apuntan que podría interpretarse como temerario si Orange anticipa escenarios que actualmente se encuentran en el tejado de las autoridades europeas de Competencia. Heydemann podría desvelar en privado sus impresiones sobre España a finales de mes, durante el Mobile World Congress de Barcelona, donde prevé mantener un encuentro con la plana mayor del grupo y un puñado de selectos invitados del sector, pero siempre en off the record.

En el supuesto de que Bruseles apruebe la fusión de Orange con MásMóvil, el grupo galo controlaría de facto la joint venture al 50%. De hecho, el responsable financiero será Ludovic Pech, CEO de Orange España, mientras que el presidente de MásMóvil-Orange será Jean-François Fallacher, quien compaginará la responsabilidad con la dirección ejecutiva de Orange Francia. Pese a que la presidencia de Fallacher en la joint venture tiene carácter no ejecutivo, su voz será significativa en todas las decisiones relevantes del futuro operador, que siempre pasarán por el consejo. Además, el grupo Orange tiene en cuenta que la multinacional se ha reservado el derecho -pero no la obligación- de adquirir la mayoría de la joint venture tras su eventual salida a bolsa, salto al parqué que deberá esperar un par de años, una vez que el nuevo operador adquiera la velocidad de crucero.

Ludovic Pech toma el mando

Este jueves es un día histórico para el grupo Orange: no solo presenta sus resultados anuales, incluido el de todas sus filiales, sino que también desvela el plan de negocios de la corporación para los próximos años. Por si fuera poco lo anterior, Orange España comienza un nuevo ciclo bajo el mando de Ludovic Pech, que este viernes toma posesión del despacho saliente de Jean-François Fallacher, ahora CEO de Orange Francia.