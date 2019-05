Nerviosismo entre comerciantes y clientes por el veto a Huawei

Madrid, 21 may (EFE).- Las tiendas de móviles españolas han empezado a notar cierto nerviosismo y cancelaciones de pedidos entre sus clientes tras conocerse el veto de Google a Huawei, aunque oficialmente las grandes cadenas de establecimientos rehúsan pronunciarse.

Todos los comerciantes consultados esta martes por EFE han coincidido en que Huawei no se ha puesto en contacto con ellos para comentarles la situación generada a raíz del anuncio de corte de suministro por parte de compañías estadounidenses y que, en líneas generales, sus ventas de dispositivos de esta marca se han visto resentidas por esta situación.

Rafael Pérez, dueño de ViveTuMóvil, un establecimiento de Sevilla, ha explicado a EFE que él es el "primero que ya no vende teléfonos de Huawei hasta que no sepa qué va a pasar", aunque se ha mostrado convencido de que Huawei "es una gran empresa, que va a solucionar el tema sí o sí y no va a dejar tirados a los usuarios".

"Tengo una tienda muy chiquitita, no es un gran comercio, y cuando vendes un Huawei tienes que tener la seguridad del soporte que va a tener ese terminal", ha comentado.

Pérez también ha vaticinado que el veto de Google a Huawei "va a ser un frenazo en ventas" de la marca china.

Mohamed, que no ha facilitado su apellido, de la madrileña tienda Movilcenter, comparte esta misma opinión. "El cliente seguramente se vaya a otra marca", ha dicho a EFE.

Este pequeño empresario, que ha reconocido que Huawei es la marca que más vende, ha puesto de relieve que, desde ayer, "la gente pregunta y está muy preocupada", pero que cree que "no va a pasar nada".

A su juicio, "una empresa tan fuerte no pueden tumbarla en dos días".

Las dudas, entre los consumidores también están ahí, y así Ana, clienta de Huawei, se ha acercado este mediodía -con el móvil en la mano- a una tienda de la marca en Madrid tras conocer la noticia, con la duda de si el teléfono le iba a seguir funcionando o si tenía cambiar de dispositivo.

Esta mujer ha mostrado su descontento con el anuncio de Google porque dice que está "a gusto" con su teléfono.

La centralita de atención al cliente de la cadena de tiendas Phone Service Center recibió ayer "bastantes" llamadas de usuarios que preguntaban qué iba a pasar con sus móviles Huawei, según cuenta a EFE un trabajador que, desde el otro lado del teléfono, ha tenido que "informar" y "tranquilizar" a los clientes.

Este empleado, que no ha querido revelar su nombre, defiende que actualmente la medida no repercute en los dispositivos que están funcionando, ni a las existencias de la tienda, sin embargo, también considera que "las ventas bajarán".

La responsable de atención al cliente de una tienda de Spainphone en Madrid, Belén Gaviño, ha reconocido que "han cancelado algunos pedidos" y ha asegurado que la noticia "se nota" y que entre algunos de sus clientes hay "miedo" e "incertidumbre".

"La gente sigue comprando", ha destacado un trabajador de CeX, tienda especializada en tecnología e informática, quien ha asegurado a EFE que ayer vendieron tres dispositivos Huawei y ha afirmado que, por tanto, "la gente sigue comprando".

Grandes empresas como Phone House, Carrefour o El Corte Inglés no han querido tratar el asunto, aunque la primera de ellas ha querido, a través de su blog, tranquilizar a sus clientes.

"Calma. A corto plazo no habrá cambios", ha resaltado Phone House, quien ha especificado que los dispositivos seguirán teniendo garantías y recibiendo las actualizaciones de seguridad.

Phone House ha pedido a sus clientes que esperen para "ver qué ocurre con la situación" y qué medidas toman las empresas involucradas.