Google I/O 2024 en directo: últimas noticias del Android 15 y novedades con Inteligencia Artificial

Uno de los puntos más esperados del Google I/O 2024 será la Inteligencia Artificial. Incluso ayer, la propia compañía publicó un vídeo en el que adelantaba algunas de los avances que se verán.

En el audiovisual se una nueva función en los móviles Pixel en el que se usa la cámara del móvil para reconocer lo que hay alrededor a través de un modelo de lenguaje.

