El lanzamiento del iPhone 17 en directo: Apple presenta todas sus novedades para el nuevo curso

El gran día ya está aquí, y como cada septiembre, el mundo de la telefonía móvil se prepara para la presentación de la nueva generación de smartphones de Apple, los iPhone 17 y todas sus novedades.

Por lo pronto, el mercado espera cuatro modelos diferentes, entre los que sobresale el iPhone 17 Air, novedad histórica en la multinacional, llamado a jubilar a los modelos con el apellido Plus. Le acompañarán los iPhone 17 (previsiblemente con un panel OLED de 6,1 pulgadas), iPhone 17 Pro ( OLED de 6,3 pulgadas) e iPhone 17 Pro Max (OLED de 6,9 pulgadas).

Al mismo tiempo que los smartphones, se desvelarán los nuevos relojes Apple Watch Series 11, Watch SE 3 y Watch Ultra 3. Los auriculares AirPods Pro 3 también tendrán su particular protagonismo, junto con otros hitos de la compañía californiana.

A parte de todo esto, como siempre, seguro que Apple cuenta con cientos de sorpresas y novedades que no podemos imaginar, por lo que puedes seguir el evento en directo de manera totalmente gratuita desde elEconomista.es a partir de las 19:00 hora peninsular.