Libelium participará en la construcción de la infraestructura de datos federada europea

La tecnológica Libelium, especializada en gemelos digitales para la sostenibilidad, se incorpora a la asociación internacional Gaia-X AISBL, el máximo organismo que impulsa la creación de una infraestructura de datos federada y soberana, con el fin de contribuir a construir el futuro de la economía del dato en Europa.

El objetivo de Gaia-X es desarrollar una infraestructura de datos federada, abierta y segura para garantizar la soberanía digital europea para favorecer que empresas, administraciones y ciudadanos compartan y accedan a datos dentro de un entorno de confianza y bajo normativas europeas. El fin último es favorecer la innovación sin depender de proveedores tecnológicos extracomunitarios.

Gaia-X se organiza mediante una red de hubs nacionales que actúan como punto de contacto en cada país miembro. Precisamente, la compañía forma parte de este verano de la junta directiva del hub Gaia-X España.

Y, ahora, la incorporación de Libelium permitirá aportar el conocimiento de la compañía, con sede en Zaragoza, en la aplicación de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y los gemelos digitales para generar un impacto positivo.

La adhesión de Libelium se produce en un momento en el que Europa debe decidir si, en la economía del dato, quiere ser la arquitecta de su propio futuro o bien ser un inquilino de un edificio diseñado por otros.

"Necesitamos pasar de la visión a la ejecución", ha indicado Alicia Asín, CEO y cofundadora de Libelium, quien ha apuntado que es "nuestra oportunidad de coger el lápiz y empezar a dibujar el plano".