Le da a ChatGPT 100 euros para obtener "el máximo beneficio posible" y acaba perdiendo una empresa valorada en 25.000

Nadie pone en duda que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de cambiar prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, y es que aunque todavía esta lejos de ser una tecnología perfecta, su potencial es casi tan grande como hasta dónde puedes imaginar.

Y es que aunque la app en sí sea igual para todo el mundo, hay una clara diferencia entre la gente que sabe "hablar con la IA" y la que no. Por lo tanto son muy diferentes los usos que cada usuarios puede hacer de ella, y los beneficios o logros que pueden alcanzar con esta tecnología.

Un claro ejemplo de cómo aprovechar la IA, es el de un usuario que en 2023 decidió poner a pruebas las capacidades de ChatGPT, y le entregó a la IA 100 euros virtuales con una sola instrucción, "ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible sin hacer nada ilegal ni trabajo físico".

ChatGPT se puso a trabajar, y le mandó invertir 10 euros de los 100 en el dominio de una página web, meter 5 euros para el alojamiento de la página web e invertir el resto de los 85 euros a diseño y contenidos. Con la IA guiando el camino, crearon un portal de productos sostenibles bajo un modelo de afiliados, con el nombre Green Gadget Guru.

Esta web promocionaba artículos sostenibles y ecológicos, como pajitas metálicas reutilizables, y rápidamente se popularizó mucho en redes sociales logrando en tan solo unos días unos ingresos que superaron los 1.000 euros. Pero eso no era lo más sorprendente, ya que a pesar de no ofrecer productos de manera real, todo el revuelo a su alrededor hizo que Green Gadget Guru alcanzara una valoración de unos 25.000 euros.

Pero como no había nada real detrás, al poco tiempo los inversores se cuestionaron la legitimidad de la web y en cuestión de meses, dicho portal cerró para siempre dejando una historia de lo que pudo ser un imperio nacido de la nada. Esta historia nos recuerda que Internet es una valiosísima herramienta que ofrece muchísimo potencial de negocio, y que con la IA es todavía más fácil ya que nos puede ayudar en áreas que nosotros desconocemos, ya sea en diseño, en código o en casi cualquier tipo de tarea que puedas imaginar.