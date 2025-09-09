El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar, según una experta en tecnología

Hemos pasado a recibir muchísimos más mensajes que llamadas, y es que este último medio ha ido perdiendo mucho peso en la sociedad, quedando relegado a momentos puntuales donde nos tenemos que decir algo urgente o importante, o como la forma en la que las empresas contactan con sus clientes.

Y es justo por este aspecto en que las llamadas, cuando no son de números guardados en nuestras agendas de contactos, se han convertido en una seria amenaza para nuestra ciberseguridad.

Ya sea porque son llamadas SPAM que nos intentan vender algo o porque se trata de un número desconocido que nos descoloca, cuando recibimos este tipo de llamadas solemos ponernos nerviosos, y si no lo hacemos muchas veces acabamos cayendo en una estafa.

Esto es un claro problema, y un rompecabezas para los miles de usuarios que cada día reciben llamadas de este tipo. Sobre todo, porque conocedoras de los peligros, muchos necesitan saber quién está detrás de ese número que nos llama antes de contestar, para que en el caso de que sea algo fraudulento colgar de inmediato y bloquear el número.

Por eso, la divulgadora, criminóloga y experta en tecnología María Aperador (@mariaperadorcriminologia) ha compartido un sencillo truco para conocer quién anda detrás del número que nos llama.

Esta recomienda aprovechar las herramientas que internet nos ofrece, y en este caso menciona la página web de ListaSpam.com, un servicio gratuito en el que no es necesario registrarse, destinado a realizar búsquedas de teléfono inversas, es decir, no buscar el teléfono de una empresa en particular, sino buscar a quién realmente pertenece un número de teléfono en concreto, descubrir cuales son sus verdaderas intenciones y cómo detener sus llamadas si es necesario.

Para ello, tienen un directorio con más de 50 millones de números de teléfono identificados de España y Latinoamérica, y con el añadido que su amplia base de usuarios denuncia a diario más números, por lo que se actualizan constantemente con los nuevos números que los estafadores usan.

El funcionamiento de la web es muy sencillo, ya que tan solo tienes que ingresar el número que te ha llamado en el buscador y te va a indicar si ese número tiene denuncias, de qué país proviene y a cuántas personas han llamado para ayudarte a identificar si se trata de SPAM, publicidad o intento de fraude.