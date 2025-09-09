Adiós a los enchufes de siempre: así son las nuevas tomas eléctricas que no requieren obras

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, un aspecto crucial es dónde están los enchufes de casa para cargar todos los dispositivos que usas en tu día a día. Y el principal inconveniente que tienen estos es que no siempre están ubicados donde nos gustaría, y añadir nuevos supone hacer agujeros y obra.

Pero por suerte, la tecnología también avanza para solucionar este tipo de problemas, y si bien hasta ahora lo que teníamos eran las regletas o alargadores, en este último año se han popularizado muchísimo los enchufes de superficie.

Los enchufes de superficie son dispositivos eléctricos que se instalan directamente sobre la pared, el suelo o cualquier otra superficie, sin necesidad de realizar obras ni empotrar el mecanismo en la pared.

Al igual que los enchufes tradicionales tienen una base o toma de corriente que queda visible y fijada sobre la superficie mediante tornillos o adhesivos, pero no requieren perforar la pared o realizar obras, lo que permite una instalación rápida y sencilla.

Este tipo de enchufes son claves para multitud de casos, como cuando no se puede, no se quiere, o no resulta práctico realizar obras para instalar enchufes empotrados. Y también para reformas, ampliaciones y para añadir tomas en lugares donde no hay instalaciones eléctricas previas o donde ampliar el número de enchufes es necesario.

Ventajas de los enchufes de superficie

Facilidad de instalación: no requieren obras ni manipulación compleja de la instalación eléctrica. Versatilidad y adaptabilidad: se pueden colocar en cualquier lugar accesible, incluyendo superficies rústicas o lugares húmedos (modelos resistentes al agua). Flexibilidad: permiten ampliar el número de tomas eléctricas según se necesite, utilizando canaletas o tubos para llevar el cable hasta la nueva ubicación. Seguridad: están fabricados con materiales aislantes y suelen incluir mecanismos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas.