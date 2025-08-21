Alerta máxima de estafa: "Si recibes este mensaje de texto y NO borras inmediatamente el número, lo pagarás caro"

No es ningún secreto que los mensajes de SMS, a pesar de estar en desuso mayormente por el ascenso de apps de mensajería como WhatsApp, se han vuelto muy populares a la hora de llevar a cabo estafas.

Esto es porque los SMS siguen siendo usados por instituciones y organismos oficiales para comunicarse con los ciudadanos o clientes, por ejemplo, los bancos siguen enviándolos o incluso el Ayuntamiento o la DGT también los utilizan. Y por eso, a pesar de que conocemos los peligros, en muchos casos seguimos cayendo en estos fraudes que nos consiguen engañar.

Y por eso, las autoridades han lanzado un aviso de alerta máxima por una nueva estafa por SMS que está proliferando en estas últimas semanas y causando pérdidas financieras significativas a quienes caen en él.

Marc Dubois, un profesor jubilado de 62 años, fue víctima recientemente de esta estafa y contó lo que le pasó para tratar de alertar y concienciar sobre este peligro. Todo comenzó con la llegada de un SMS que parecía provenir de su banco, en el que le alertaban de que se había producido una transferencia de 300 euros desde su cuenta.

En el mensaje se le indicaba que debía seguir el enlace para confirmar o cancelar el movimiento bancario, y Marc presa del pánico pincho rápidamente y sin pensarlo para tratar de cancelar la transacción, sin pararse a pensar si era una estafa o no.

"Hice clic en el enlace inmediatamente porque temía perder una gran suma de dinero. Solo después de introducir mis datos me di cuenta de que algo andaba mal", dice Marc.

El problema fue que al cabo de unas horas, Marc descubrió que le habían robado 2.000 euros de su cuenta. Contactó de inmediato con su banco, que confirmó que se trataba de una estafa y que no podían hacer nada para remediarlo.

Consejos para evitar esta estafa

Nunca hagas clic en enlaces incluidos en mensajes de texto no solicitados, incluso si parecen provenir de una fuente confiable.

en enlaces incluidos en mensajes de texto no solicitados, incluso si parecen provenir de una fuente confiable. Nunca proporciones información personal o financiera a través de mensajes de texto.

a través de mensajes de texto. Verifica siempre la autenticidad de los mensajes contactando directamente con la entidad correspondiente a través de un número oficial.

correspondiente a través de un número oficial. Instala software antivirus en tus dispositivos móviles para bloquear sitios web y enlaces maliciosos.