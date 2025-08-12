Cómo quitar la publicidad en un móvil Xiaomi en tres simples pasos

La marca China de smartphones Xiaomi ha logrado en estos últimos años posicionarse como una de las empresas con más peso y popularidad en el sector, y es que gracias a ofrecer dispositivos baratos y con prestaciones muy avanzadas, se han colocado en los más alto junto a Apple y a Samsung.

Hay poco que reprocharle a estos teléfonos, ya que ofrecen prestaciones muy buenas, y en muchos casos mejores que sus competidores sin tener los altos precios de estos. Sin embargo, si hay un "pero" que ponerles es la constante presencia de anuncios intrusivos en sus dispositivos.

Y es que suelen incluir varias formas de publicidad en las apps del propio sistema y sus capas de personalización, algo que acaba afectando a la experiencia de los usuarios, y que en general acaba siendo un castigo para todos los que se deciden a comprar un teléfono de la marca.

Por suerte hay una forma de quitarlos mayormente, y hoy te enseñamos a hacerlo paso a paso.

Cómo quitar la publicidad en móviles Xiaomi

Si tienes un smartphone de Xiaomi, sin importar modelo o sistema operativo lo que tienes que hacer es:

Paso 1

Ve al menú del dispositivo. Busca la opción de Servicios de Seguridad. Entra y desactiva la función.

Paso 2

En Ajustes ve a Huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla. Pulsa sobre Autorización y cancelación. Desactiva la función System Daemon. Pulsa sobre revocar.

Paso 3

Sigue en Ajustes, y ve a Seguridad y privacidad. Ve a Controles de privacidad. Busca la opción de Anuncios. Ve a Restablecer ID de publicidad y confirma el mensaje que aparece.

Una vez hecho todo esto en tu móvil Xiaomi habrás eliminado mayormente la publicidad principal al abrir cualquiera de las apps preinstaladas.