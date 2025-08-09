Un ex ejecutivo de Google avisa que la Inteligencia Artificial va camino de "magnificar el mal que los hombres pueden hacer" y nos advierte: "Los próximos 15 años serán el infierno"

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos años está siendo de tal calibre que incluso los expertos advierten del futuro distópico que nos espera. Que la IA nos vaya a quitar el trabajo se va a convertir en el menor de los problemas cuando queden en manos de "líderes humanos estúpidos". Es el aviso que lanza el que fuera Director de Negocios en Google X, Mo Gawdat, durante una reciente entrevista en el podcast 'The Diary of a CEO'.

Gawdat es famoso ya no solo por sus aportaciones tecnológicas, sino por sus predicciones. Y es que su historial no es para menos: en 2021 ya avisó a la población del boom de ChatGPT, que por aquel entonces apenas y llegaba al millón de visitantes. Dos años después, en mayo de 2023, ChatGPT rozó los dos billones de visitantes, convirtiéndose en uno de los buscadores de IA más famosos y utilizados del mundo, evolucionando tanto que pareciera que tiene vida propia.

"Se dan cuenta de que es real, que no es ciencia ficción". Ahora vuelve con otra predicción escalofriante. Gawdat dijo que la humanidad atravesará 15 años de distopía a partir de 2027, cuando las Inteligencias Artificiales superinteligentes queden en manos de "líderes humanos estúpidos", un proceso que ya ha empezado y que "no se puede evitar".

Las cosas avanzan (demasiado) rápido

La IA está avanzando "mucho más rápido de lo que hayamos visto con cualquier otra cosa". En 2021 estábamos a tiempo de cambiar el rumbo de la IA, pero ahora "vamos a entrar en una distopía a corto plazo. No hay forma de evitarlo", una predicción que muchos podrían tachar de apocalíptica y sin sentido, pero a Gawdat su pasado le avala.

El egipcio define la distopía que se avecina con el acrónimo 'Face Rips' (en español 'Desgarros Faciales'), un término que se aventura a creer cambiará parámetros importantes en la vida de manera fundamental. "Son la manera en que definimos la libertad, la responsabilidad, la conexión humana, la igualdad, la economía, la realidad, la innovación, los negocios y el poder", ámbitos todos que van a ser redefinidos por la IA en los próximos años.

"El primer cambio será que tendremos que prepararnos para un mundo que nos resultará muy desconocido en los próximos 12 a 15 años. Ya ha comenzado", añade el ex directivo de Google, que continúa diciendo que "podría escalar más allá de nuestro control".

"El problema es que hay mucho que está mal con el conjunto de valores y la ética de la humanidad en la era del auge de las máquinas. La IA va a magnificar el mal que los hombres pueden hacer".

En un mundo asolado por los conflictos y con una tensión geopolítica que no se veía desde hace décadas, se hace difícil pensar que alguien vaya a enfocarse en solucionar este problema, llegando a un punto en el que podríamos ceder directamente a la IA. Pero no es que la tecnología vaya a actuar en nuestra contra, sino que será "nuestra estupidez como humanos" la que lo haga, de hecho ya lo está haciendo.

Será en 2026 cuando empecemos a ver señales evidentes de esta distopía, según Gawdat, siendo el dinero uno de los factores que está impulsando gran parte del conflicto que está por venir (o que ya estamos viendo). Pero más que el dinero, es el estatus.

Sostiene que "los próximos 12 años serán una distopía impulsada por humanos usando IA. Habrá una concentración masiva de poder que van a tratar de oprimir a otros", es decir, que el problema no radica en la tecnología, sino en quién la controla. Si cedemos completamente el control a una IA, puede acabar haciendo cosas no motivadas por el bienestar de la persona, sino por unos intereses a mayor escala, alguien acabará beneficiándose más que otro.

"No quiero asustar a nadie, en absoluto"

No se va muy lejos para poner un ejemplo, sino que lo hace con su propia startup, que cuenta funciona con solo dos personas y múltiples inteligencias artificiales haciendo el trabajo que antes habría requerido la contratación de 350 programadores. En este sentido, los únicos empleos que van a sobrevivir son los negocios que no pueden ser realizados ni por una IA ni un robot, los que requieren conexión humana genuina, como los terapeutas. Otros, no obstante, serán reemplazados, como los editores de vídeo.

En lo que a la sustitución de la fuerza de trabajo por la IA, Gawdat asegura que antes de 2030 habrá gente que "tendrá tanto dinero que podrá comprarlo todo" gracias a las inversiones en IA. Ahora habrá robots haciendo todo el trabajo y los humanos no tendrán empleos, una narrativa que va contra el optimismo de Silicon Valley de que se van a crear trabajos adaptados a la tecnología. "Es pura basura".

"Los mejores en cualquier trabajo seguirán siendo los mejores, se quedarán por un tiempo", añade Gawdat, pero "la IAG será mejor que los humanos en todo, incluso en ser CEO. La mayoría de los incompetentes serán reemplazados". Nadie se salva.