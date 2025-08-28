¿Qué significa "se activó la privacidad avanzada" en los chats de Whatsapp?

La privacidad se ha convertido en un principio que toda app y plataforma debe preservar y cuidar, ya que se ha convertido en uno de los aspectos que más importan a los usuarios. Por ello, Meta ha actualizado la privacidad en WhatsApp para evitar que el contenido que se envía a través de los chats se comparta fuera de ellos, especialmente en los grupos donde no todos sus miembros pueden conocerse.

Hasta ahora, tus mensajes y llamadas están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo el remitente y el destinatario puedan verlos, escucharlos o compartirlos. También existe la opción de mensajes temporales o la función para restringir chats, que elevan la privacidad a otro nivel.

La Privacidad avanzada del chat es un nuevo ajuste, disponible tanto en chats como en grupos, ayuda a evitar que otras personas compartan el contenido fuera de WhatsApp, ideal para cuando buscas un nivel adicional de privacidad.

Cuando este ajuste está activado, puedes evitar que otros exporten chats, descarguen contenido automáticamente en su teléfono o usen los mensajes para funciones de IA. De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación.

"Pensamos que esta función es ideal para grupos donde no todos se conocen bien, pero las conversaciones son delicadas, como hablar de problemas de salud en un grupo de apoyo u organizar a tu comunidad para algo importante para ti", ha explicado la compañía en un comunicado.

Cómo activar esta nueva función

Los pasos a seguir para activar la Privacidad avanzada del chat son:

Abre la app de WhatsApp y selecciona el chat o grupo que quieras añadir esta nueva función de privacidad.

Mantenlo pulsado hasta que se desplieguen las opciones.

Pulsa sobre Privacidad avanzada del chat.

A partir de ahora ese chat o grupo no podrá compartir tus contenidos.

Recuerda que tienes que tener la última versión de WhatsApp disponible descargada.

La compañía ha anunciado que esta es la primera de muchas más opciones para que, con el tiempo, incluya aún más protecciones en WhatsApp.