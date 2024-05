Qué significan las flechas hacia arriba y abajo que aparecen en los iconos del WiFi, los datos y el Bluetooth

A pesar de que no hay nada ni nadie con el que pasemos más tiempo que con nuestro smartphone, lo cierto es que estos dispositivos están repletos de funciones, herramientas y apartados que son totalmente desconocidos para sus dueños, o aunque los hayan visto en alguna ocasión, no saben muy bien para qué sirven.

Hay aspectos como los atajos o los widgets que nos pueden hacer que la experiencia de uso del teléfono se más cómoda y rápida, mientras que hay otros aspectos que son más informativos, pero que son igual de útiles porque comprendiéndolos podremos saber si las condiciones en las que nos encontramos son óptimas para diferentes usos.

Por ejemplo, si estas esperando una llamada importante por la mañana, sabes que es necesario tener buena cobertura para recibirla y tener una conversación clara, y para ello miras el apartado donde te indican la cobertura en forma de barras donde sabes que si no hay barras, estas en un problema.

Pero, ¿sabes lo que significan las flechitas hacia arriba y hacia abajo que aparecen constantemente sobre los iconos del WiFi, de los datos móviles o del Bluetooth situados en la parte superior de tu pantalla? Si te has fijado alguna vez, o ahora mismo las estas mirando, observarás que estas están cambiando y que a veces salen y que otras no.

Qué significan las flechas al lado del icono del WiFi o de los datos móviles

En estos casos, estos dos iconos representan las dos formas en las que los smartphones reciben la conexión a internet. Por si no lo sabías, internet funciona a partir del envío constante de datos, y en estos dos casos, las flechas hacia arriba o hacia abajo muestran el trayecto de los datos.

Cuando las flechas están hacia arriba señala la subida de los datos, mientras que hacia bajo significa que se están descargando estos datos. Por ejemplo, cuando tu abres TikTok y comienzas a ver contenidos, lo normal es que te aparezcan las flechas hacia abajo porque se están descargando los datos del vídeo, y cuando escribimos un comentario en ese vídeo, aparecerán también las flechas hacia arriba porque ahora somos nosotros los que estamos enviando información a Internet.

¿Y las flechas en el Bluetooth?

Pero claro, el Bluetooth no tiene que ver con la conexión a internet, y por lo tanto no tiene el mismo significado que en los ejemplos anteriores. En este caso, lo que representan estas flechas es para mostrar que hay algún dispositivo conectado a tu móvil, esto puede ser muy útil para saber si tus auriculares siguen conectados o no, aunque en términos de ciberseguridad también nos puede alertar si alguien se ha conectado y no hemos sido nosotros.