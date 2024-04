Una de las mejores formas de ahorrar en los servicios de telecomunicaciones es aglutinar varios productos en una misma tarifa. Por ello, existe en el mercado una amplia gama de tarifas de fibra y móvil. Aunque tradicionalmente las telecos han incluido también telefonía fija en este tipo de planes, cada vez son más los operadores que descartan este servicio para así reducir costes y ofrecer ofertas más económicas.

Dada la cantidad de tarifas de fibra y móvil que se pueden encontrar en el mercado, las cuales puedes analizar a través de comparadores como el de Kelisto.es, hay ciertos detalles que hay que tener muy en cuenta a la hora de contratar este tipo de planes. Más allá de las propias características de las tarifas y el precio, es importante conocer las experiencias que hayan compartido clientes de la compañía, para así no guiarse únicamente por la popularidad de la marca, revisar la letra pequeña de cada oferta y valorar los servicios adicionales que ofrece cada teleco.

Fibra y móvil: así son las ofertas de abril 2024 Operador Precio mensual Características Permanencia Más info Finetwork 24,90 €/mes Fibra 300 Mb + Móvil con 10 GB y llamadas ilimitadas 3 meses 911514320 O2 30,00 €/mes Fibra 300 Mb + Móvil con 10 GB y llamadas ilimitadas 0 meses Más info. Lowi 34,95 €/mes Fibra 300 Mb + Móvil con 50 GB y llamadas ilimitadas 3 meses 911514321 MásMóvil 39,90 €/mes Fibra 500 Mb + Móvil con 48 GB y llamadas ilimitadas 3 meses 911514322

Ofertas destacadas de fibra y móvil (abril 2024)

Consejos para encontrar tarifas de fibra y móvil baratas

La clave principal para encontrar tarifas de fibra y móvil baratas es no limitarse a analizar las ofertas de las compañías tradicionales. Actualmente hay un amplio abanico de operadoras, muchas de ellas poco conocidas, que son capaces de ajustar muchos sus precios para así ofrecer las ofertas más económicas. Esto no significa que haya que lanzarse a por el plan más barato, pero sí considerar las propuestas de compañías con menor trayectoria y cuota de mercado. Eso sí, decantarse por una compañía u otra muchas veces viene marcado por los servicios que necesites contratar, ya que, por ejemplo, no todas las telecos ofrecen telefonía fija, televisión de pago o tarifas ilimitadas.

¿Qué debes analizar antes de contratar una tarifa de fibra y móvil?

Hay cinco cosas que debes tener presente antes de contratar una tarifa de fibra y móvil:

Elegir entre fibra óptica o ADSL : La fibra óptica es la opción preferida en la mayoría de las áreas urbanas, mientras que el ADSL es más común en zonas rurales.

: La fibra óptica es la opción preferida en la mayoría de las áreas urbanas, mientras que el ADSL es más común en zonas rurales. Velocidad de conexión : Es importante seleccionar una velocidad adecuada según el uso previsto, que puede variar desde 100 Mb hasta 10 Gbps.

: Es importante seleccionar una velocidad adecuada según el uso previsto, que puede variar desde 100 Mb hasta 10 Gbps. Teléfono fijo : Aunque está en declive, algunas personas todavía consideran esencial tener un teléfono fijo en casa.

: Aunque está en declive, algunas personas todavía consideran esencial tener un teléfono fijo en casa. Llamadas y datos móviles : Evaluar si se necesitan llamadas ilimitadas o un bono específico de datos móviles.

: Evaluar si se necesitan llamadas ilimitadas o un bono específico de datos móviles. Permanencia : Algunas compañías ofrecen tarifas sin permanencia, pero otras requieren un contrato de permanencia para acceder a ciertas ofertas.

: Algunas compañías ofrecen tarifas sin permanencia, pero otras requieren un contrato de permanencia para acceder a ciertas ofertas. Servicios adicionales: Considerar si se necesitan servicios como televisión de pago, Internet para segundas residencias, eSIM o dispositivos móviles, ya que no todas las compañías los ofrecen.

¿Tienen permanencia las tarifas de fibra y móvil?

Depende de la compañía con la que la contrates. Hay telecos que libran de ataduras a sus clientes y ofrecen tarifas de fibra y móvil sin permanencia. No obstante, lo más habitual es que los operadores exijan un compromiso de permanencia de entre tres y 12 meses. Incumplir este tipo de contratos puede suponer una penalización económica que supera los 100 euros y que se justifica por los costes de instalación. Eso sí, a cambio de esta cláusula, las compañías realizan la instalación de la fibra y ofrecen un router en cesión totalmente gratis.

¿Qué pasos debes seguir para contratar ofertas de fibra y móvil?

Contratar una oferta de fibra y móvil es muy fácil. Lo primero que deberás hacer es decidir con qué compañía quieres hacer la contratación y elegir la tarifa que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez tengas esto claro, tendrás hasta tres opciones para adquirir tu nueva oferta de fibra y móvil: hacer la contratación online, llamar por teléfono o acudir a una tienda física del operador en cuestión. Al contactar con la compañía, esta comprobará si a tu domicilio llega su cobertura y te pedirá tus datos personales para formalizar la contratación. Por último, acordará contigo la fecha en la que uno de sus técnicos acudirá a tu casa a realizar la instalación. En el caso de que ya tengas contratados ambos servicios con otro operador, tu nueva compañía se encargará de gestionar la portabilidad con tu actual proveedor.

Aunque lo hayamos resumido, a continuación te damos las claves para contratar ofertas de fibra y móvil:

Analizar tu consumo para saber qué velocidad de fibra necesitas y los gigas de los que quieres disponer en tu móvil. A continuación, es recomendable comparar entre las diferentes propuestas de las compañías que se ajustan a tu consumo. Ten presente que muchas telecos cuentan con promociones que reducen sus cuotas durante los primeros meses y con compromisos de permanencias de distinta duración.

para saber qué velocidad de fibra necesitas y los gigas de los que quieres disponer en tu móvil. A continuación, es recomendable comparar entre las diferentes propuestas de las compañías que se ajustan a tu consumo. Ten presente que muchas telecos cuentan con promociones que reducen sus cuotas durante los primeros meses y con compromisos de permanencias de distinta duración. Una vez tengas clara la tarifa que quieres contratar y la compañía con la que quieres hacerlo podrás elegir el método de contratación más cómodo para ti. Para evitar que tengas que desplazarte las telecos te permiten contratar sus servicios por Internet y por vía telefónica. Llegados a este punto, el operador comprobará que su red de cobertura llega a tu domicilio y te solicitará diferentes datos personales (documento de identidad, datos de contacto, datos bancarios para la domiciliación de los recibos…).

podrás elegir el método de contratación más cómodo para ti. Para evitar que tengas que desplazarte las telecos te permiten contratar sus servicios por Internet y por vía telefónica. Llegados a este punto, el operador comprobará que su red de cobertura llega a tu domicilio y te solicitará diferentes datos personales (documento de identidad, datos de contacto, datos bancarios para la domiciliación de los recibos…). Si estás interesado en mantener tu actual número de móvil o fijo , recuerda que deberás solicitar una portabilidad . Este proceso es rápido y lo gestiona íntegramente tu nueva compañía. Tanto si solicitas una portabilidad como si se trata de un nuevo alta, no tendrás que abonar ni un euro por este trámite.

, recuerda que deberás . Este proceso es rápido y lo gestiona íntegramente tu nueva compañía. Tanto si solicitas una portabilidad como si se trata de un nuevo alta, no tendrás que abonar ni un euro por este trámite. El último paso consiste en recibir tu nueva tarifa SIM, realizar su activación y concertar una cita con el instalador para que acuda a tu domicilio a realizar la instalación de la fibra. Recuerda que, en el caso de tu línea móvil, el cambio de compañía se hará entre las 04:00 y las 06:00 para que te afecte lo menos posible.