Cómo activar el modo beige de WhatsApp: el nuevo color disponible para la app

Como hemos dicho en muchas otras ocasiones, WhatsApp ha llegado a estar donde está (la app de mensajería instantánea número uno en el mundo) no solo por su facilidad de uso y gratuidad, sino porque la compañía constantemente está introduciendo novedades en el apartado de funciones para mejorar la experiencia del usuario.

Debido a esto, la plataforma propiedad de Meta, está repleta de herramientas y apartados que la gran mayoría de usuarios desconocen, y aunque no sean especialmente útiles, nunca está de más conocerlos, sobre todo si tenemos en cuenta que es una de las apps que más utilizamos en nuestro día a día.

Cuando pensamos en WhatsApp, automáticamente viene a nuestra cabeza la imagen del logo de la app con su característico color verde. Pero si eres de esas personas a las que les gusta ser original y se aburre rápidamente de lo normal y establecido, en este artículo te vamos a enseñar a cómo cambiarle el color a tu WhatsApp.

Lo cierto es que esto no es algo oficial de la compañía, lo que quiere decir que desde Meta no han diseñado nada para que puedas cambiarle el color a tu cuenta. Si no que la forma en la que podrás cambiar el color de tu WhatsApp será mediante una app de desarrolladores terceros que no supondrá ningún peligro para ti si la descargas desde la tienda oficial de Android.

Cómo poner el modo beige en WhatsApp

Del verde se pasó al popular WhatsApp rosa, y en el artículo de hoy te vamos a mostrar los pasos para reconvertir tu cuenta y repintarla en color beige. Lo cierto es que para ello tendrás que descargar una app específica y diferente a WhatsApp, entre las muchas opciones te recomendamos la de Nova Launcher, una app gratuita que nos permitirá cambiar el color de nuestro WhatsApp.

Esto es porque nos permite cambiar los iconos de las apps de color y también forma, lo que habilita la posibilidad de establecer un nuevo color en WhatsApp. En este caso el color beige, aunque lo cierto es que podremos ponerlo en cualquier otro color que queramos, cabe destacar que puedes aplicar este cambio en todas tus apps o solo en las que tú elijas.

Una vez hayas instalado la app, debes mantener pulsado durante unos segundos la app de WhatsApp hasta que aparezca un icono de un lápiz donde saltarán todas las opciones de color disponibles.