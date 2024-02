Su vecino le molestaba todos los días con la música, y creó un dispositivo para silenciarla por Bluetooth

Los vecinos son una parte complicada de la convivencia, porque cuando son majos y te respetan son lo mejor del mundo, no obstante, es bastante común que tengan algunas formas de actuar o costumbres que nos saquen de quicio y molesten.

La música sin duda es una de las más notables, ya que suele ocurrir que tus horarios no son los mismos que los suyos, y cuando para ti es hora de irse a dormir, para él es justo la hora de fiesta, por poner algún ejemplo.

En el caso de este usuario, que es conocido por redes como @RoniBandini, su vecino se levantaba todas las mañanas y ponía reggaeton a todo volumen en unos altavoces que estaban pegados a la pared de este, lo que significaba que este hombre tenía que tragarse todas las canciones que su vecino ponía a primera hora de la mañana, quisiera o no.

El hombre explica que lo normal es llamar a la puerta y pedirle a este que baje o que incluso quite la música, pero debido a que "no tiene esas habilidades sociales, pero tiene otras habilidades" decidió crear el "Reggaeton Be Gone" (Que se podría traducir como "que se vaya el Reggaeton").

Este curioso dispositivo, que está impulsado con Inteligencia Artificial, fue entrenado por el usuario mediante el Machine Learning a detectar cuándo una melodía era reggaeton. Para ello le puso numerosos ejemplos de canciones de este género con el objetivo de que la máquina pudiera identificar canciones con hasta un 75% de coincidencia con las que le había enseñado y así ser capaz de detectar este tipo de música.

En el caso de que la máquina escuche y detecte que la música que suena en efecto es reggaeton, este dispositivo vía bluetooth comienza a enviar cientos de peticiones y paquetes al altavoz con el objetivo de desconectarlo o de por lo menos interferir la conexión.

Este inventor reconoce que intervenir el dispositivo de tu vecino puede ser ilegal, pero asegura que "tener que escuchar reggaeton todos los días a las nueve de la mañana definitivamente lo tendría que ser también".

Según ha explicado, ya ha puesto a prueba este invento y debido a que había una pared de por medio, el dispositivo no llegó a desconectar su altavoz, pero sí que le causó interferencias haciendo que su vecino moviera el altavoz de sitio. Realmente no consiguió su objetivo principal, pero lo podemos llamar una mini victoria.

El propio inventor ha explicado que no tiene intención de comercializar este producto, aunque va a subir toda la información necesaria para construirlo nosotros mismos con el modelo y script necesarios. ¿Tú también necesitas uno para tu casa?