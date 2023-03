Cómo evitar estafas online en tus reservas de Semana Santa: estos son cinco consejos

Con la llegada de la Semana Santa a la vuelta de la esquina, es normal que estés planeando o ya hayas planeado tu escapada en familia, pareja o con amigos, pero al mismo tiempo que tú estás organizando tu viaje hay cientos de ciberdelincuentes preparando sus estafas y engaños para robarte.

No existe un método que sea efectivo al 100% para prevenir este tipo de ataques, pero ser consciente de los tipos de peligros que hay, es una gran ayuda. Por eso, el equipo de ESET ha recopilado hasta cinco consejos a seguir para no caer víctima de un ciberataque mientras realizas tus reservas para Semana Santa.

1. No te fíes de las superofertas

No escojas lo primero que te salga en el buscador, lo mejor es ir a los portales de viajes y reservas que conozcas y organizar desde ahí tu viaje. La mayoría de los fraudes online comienzan en los motores de búsqueda como Google, que ofrecen anuncios como primera opción, y estos no siempre están limpios. Al final, en estas fechas todo el mundo quiere sacar dinero y si algo es demasiado bueno como para ser real, es porque quizás no lo sea.

2. Precaución ante anuncios de particulares

Lo positivo de los anuncios de particulares es que de normal te ahorras los gastos de gestión de las plataformas o intermediarios, el problema es que al hacerlo por canales individuales no hay sistemas de control o seguridad que tienen plataformas como Booking.com sí que tienen, por ejemplo, por lo que es más probable que se cuelen fraudes.

3. Protege tus datos personales y tu dinero

Antes de reservar, asegúrate que el sitio desde donde lo estas gestionando es legítimo. Si tienes dudas sobre la seguridad de la plataforma, los métodos de pago o algún que otro aspecto del proceso lo mejor es buscar otra opción. Por ahorrarte unos euros no merece la pena jugarse la integridad de tu información personal y tu dinero.

4. Confirma tu reserva antes de salir hacia tu destino

No hay peor forma de arruinar tu viaje que llegar a tu destino y darte cuenta de que te han estafado y te encuentras a muchos kilómetros de tu casa. Por ello, siempre es recomendable llamar, escribir o realizar la comprobación pertinente de que todo está bien.

5. Intenta pagar en el destino y ten a mano siempre los justificantes

Lo que busca la gran mayoría de estas estafas es robarte el dinero, por ello, este aspecto debe ser siempre lo último que entreguemos (siempre que sea posible). A su vez, debes guardar y tener a mano todos los comprobantes y justificantes de pago para tener pruebas de tu compra en el caso de que surgiera algún contratiempo durante el viaje.