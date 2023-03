Siguen volando dardos: esto es lo que dice Musk sobre los conocimientos de IA de Bill Gates

No es ningún secreto que las principales compañías tecnológicas compiten cada día entre sí, y esta rivalidad ha llevado a que los dueños de estas empresas no se lleven muy bien, y siempre que pueden sueltan algún comentario como quien no quiere la cosa criticando al otro.

Elon Musk es uno de los CEO que menos se muerde la lengua, por lo que es él en muchas ocasiones en los que lanza sus dardos hacia sus homónimos, y en muchas ocasiones lo ha hecho contra Bill Gates dueño de Microsoft, el cuál tampoco ha dudado en cantarle las cuarenta a Musk en otras ocasiones.

Pero el último pique, viene porque Microsoft es uno de los principales inversores de OpenAI, empresa fundada entre otros por Musk y creadora de la inteligencia artificial de moda, ChatGPT. El dinero de Microsoft ha permitido el desarrollo de esta tecnología lo que también le ha permitido a la compañía extender esta IA en sus servicios, como Bing.

De esta manera, el éxito de ChatGPT no se está asociando tanto a OpenAI, sino más a Microsoft quien es el que ha acercado la IA a los usuarios de a pie. Y como Musk tiene algún que otro problema con su ego, está enfadado, según él, "con lo que se ha convertido ChatGPT" aunque sí pensamos mal tiene pinta de que el cabreo es porque su "enemigo" Bill Gates se está llevando parte del mérito.

Es por ello que, contestando a un tuit a través de su cuenta personal, ha soltado un nuevo dardo envenenado hacia Gates. El tuit al que contesta reflexionaba sobre la proyección que tiene la IA y que cómo es una buena señal que el CEO de Microsoft apueste tanto por ella.

I remember the early meetings with Gates. His understanding of AI was limited. Still is. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Musk, visiblemente resentido, comentó "Recuerdo mis primeras reuniones con Gates. Su entendimiento sobre inteligencia artificial era muy limitado, y ahora todavía lo sigue siendo." Esta crítica, sin venir a cuento tampoco es que sorprenda a nadie, ya que uno de los pasatiempos favoritos del dueño de Twitter es señalar y criticar a otros a través de dicha red social.

Ya lo pudimos comprobar cuando Musk dijo que era "inevitable" que Zuckerberg copiase sus ideas en Twitter para sus propias apps de redes sociales. Al igual que no es solo Musk quien dispara cuando tiene oportunidad, ya que hace unos meses Gates echó más leña al fuego cuando dijo que no le gustaba la gestión "a lo loco de Musk" con la plataforma del pajarito.