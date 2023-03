La respuesta definitiva: dónde colocar el WiFi de tu casa para que te dé la mejor conexión posible

La conexión WiFi se ha convertido en un elemento casi indispensable en cualquier hogar o lugar de trabajo, y sin duda lo peor que te puede pasar con esta tecnología es que la conexión sea mala y lenta. Esto puede ser culpa de tu dispositivo o de la teleoperadora, pero no siempre son los responsables, sino que hay veces que hay otros elementos que están causando los problemas.

Y es que, para tener una buena conexión WiFi, aparte de tener contratado un servicio que cumpla con nuestras necesidades en términos de potencia, hay que tener en cuenta una serie de consejos y aspectos que ayudan a mejorar la señal de tu internet, y hoy desde elEconomista.es te los contamos.

La colocación del router

Tener un WiFi lento es algo más que común, la cosa es que, aunque se piense lo contrario en la mayoría de los casos esto ocurre por culpa del usuario. El router de tu WiFi siempre debe estar en el lugar central de tu casa, para que su señal llegue a todas las partes de tu casa por igual y no solo eso si no que debe estar en un sitio no muy escondido y liberado.

Liberado en el sentido de que tanto los muebles como las paredes obstruyen la señal, haciéndola más débil, por lo que dentro de lo posible debemos dejarle un espacio mínimamente abierto. A su vez, ten en cuenta de que tiene que ser un sitio cercano a donde se encuentran los dispositivos que quieres conectar.

Algunos expertos señalan que también es conveniente que el router se sitúe por encima del suelo, preferiblemente a un metro de altura, ya que este emite señal tanto hacia arriba como abajo, por lo que si lo pones en el suelo estarás desaprovechando ancho de banda.

Y en lo que se refiere a cosa que nunca hay que hacer, señalamos dos como las más importantes; la primera es que nunca pongas el router dentro de la cocina ya que los electrodomésticos pueden causar interferencias y lo mismo ocurre con poner tu WiFi cerca de cualquier dispositivo u objeto de metal ya que también afecta a la conexión.

La colocación de tu router es uno de los motivos por los que tu señal no es buena, pero no siempre es el desencadenante, por ello, también te explicamos en esta publicación otros seis motivos que debes comprobar para mejorar tu conexión.