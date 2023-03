Twitter anuncia la fecha en la que o pagas o te quedas sin el verificado en tu cuenta

Estar verificado en redes sociales es sinónimo de ser una persona relevante, o por lo menos lo era hasta la llegada de Elon Musk a Twitter, quien con intención de monetizar hasta la última función posible anunció hace unos meses que todo el mundo podía obtener el tick azul, solo tendrían que pagar por él.

Después de la histórica compra por 44.000 millones de dólares de Twitter, su nuevo dueño y CEO Elon Musk está tratando de recuperar su inversión. Entre las muchas estrategias que ha tomado, una de las más sonadas fue la de la reinvención de Twitter Blue, una versión premium de la red social que desde 8 euros al mes ofrece a sus usuarios funciones que la versión gratuita no tiene.

Entre ellas, la posibilidad de estar verificados en Twitter, algo que antes servía para demostrar que era la cuenta oficial u original, pero que ahora solo demuestra que estás pagando por usar la app. Ahora, hay hasta tres tipos de verificaciones que se diferencian por colores: la dorada para las empresas, la gris para las cuentas gubernamentales y la azul para el resto.

Pero claro, antes de la llegada de Musk ya existían usuarios con este tick azul, y como obligarles a pagar no es una opción, el magnate anunció que retiraría las insignias, y esta semana hemos podido saber cuándo comenzara esta criba de verificados.

Tal y como ha anunciado el perfil encargado de controlar las verificaciones en Twitter "El 1 de abril, comenzaremos a cerrar nuestro programa verificado heredado y eliminaremos las marcas de verificación heredadas".

Antes había varios motivos por los que una persona podía recibir el verificado, ya fuera un personaje público o con algún tipo de reconocimiento social, se tratase de una marca o empresa o incluso si tenías un perfil popular dentro de la plataforma podías optar por ello.

No obstante, a partir del 1 de abril todo quedará reducido a si pagas por Twitter o no, y aunque el verificado es una función muy útil para ayudar a identificar las fuentes oficiales, podemos estar seguro de que los usuarios van a ser algo más escépticos a la hora de considerar si quieren estar verificados o no.

Aunque también hay muchos otros que apoyan la decisión del magnate y están encantados por pagar por tener un tick azul en su cuenta de Twitter. Y tú, ¿estarías dispuesto a pagar entre 8 y 12 euros al mes para estar verificado?