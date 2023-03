Esta es la polémica con el nuevo software de las impresoras de HP: no dejan usar cartuchos de otras marcas

Los fabricantes de impresoras llevan años tratando de "obligar" a los usuarios a únicamente utilizar sus cartuchos oficiales cuando utilizan sus dispositivos, esto en la mayoría de los casos no es legal, y en el pasado se ha traducido en sanciones económicas, pero parece que a HP no le importa, ya que en su última actualización de software de sus impresoras ha hecho que estás se bloqueen cuando no se usa tinta oficial de la marca.

El tema de los cartuchos de tinta de las impresoras ya es polémico de por sí, ya que por lo general tienen un precio muy alto. Esto hace que los usuarios busquen el producto más barato posible, cosa que parece molestar a los fabricantes de estos productos.

Y es que como se ha comentado en un hilo de Reddit, a la vez que en el foro de soporte de HP, la última actualización del software de las impresoras de dicha marca bloquea el uso de cualquier cartucho que detecte como no oficial.

"Los cartuchos indicados han sido bloqueados por el firmware de la impresora porque usan un chip no oficial de HP. Esta impresora está diseñada para funcionar únicamente con cartuchos nuevos o reutilizados que usan un chip nuevo o reutilizado de HP." dice el mensaje que le aparece a los afectados.

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre algo así, en 2016 se dio el caso PrinterGate, en el que básicamente ocurrió lo mismo y marcas como la propia HP tuvieron que compensar a cada uno de los usuarios con 150 euros por este bloqueo ilegal a cartuchos de marcas de terceros.

Y es que como han marcado sentencias anteriores, los usuarios son libres de usar cualquier marca de cartucho en sus impresoras, sin importan de qué fabricante son. Muchas veces estas compañías se escudan tras recomendaciones y avisos de seguridad cuando se trata de un cartucho ajeno al software de la compañía, pero en teoría estos son recomendaciones, las cuales puedes ignorar y seguir imprimiendo con la tinta que tú quieras.

Por el momento HP no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabemos si el bloqueo de la impresora se trata de un error o es que a HP no le importa ser sancionado. A su vez, también desconocemos si esta actualización del software es a nivel mundial o concreta de algunos países, por ahora sabemos que hay usuarios afectados en EEUU y también en Reino Unido.