Estafas con criptomonedas: los Mossos crean una herramienta para detectar páginas fraudulentas

En los últimos días, desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) están alertando de la difusión de una estafa relacionada con una web de inversiones en criptomonedas.

Esta estafa, según describe la oficina de seguridad, ha suplantado la imagen y apariencia del periódico El País para, posteriormente, crear y difundir una noticia falsa con testimonios (también falsos) de personajes famosos que incentivan al lector a invertir en una supuesta web de criptomonedas.

Esta noticia, además, se está compartiendo mediante el correo electrónico a través de cuentas de correos de contactos conocidos.

Con todo ello, los estafadores intentan que el receptor de este correo pinche en los diferentes enlaces que contiene la noticia. Al hacerlo, el correo redirige al lector a una web con un formulario de inscripción, el cual pide datos personales. Si se avanza en este proceso, no solo podemos ser víctimas de fraude, sino que además contribuiremos a expandirlo entre nuestros contactos.

Este ejemplo es tan solo uno de los muchos que están aflorando en los últimos tiempos relacionados con criptomonedas.

El buscador de los Mossos

Para tratar de poner freno a este tipo de estafas, los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un buscador al servicio de los ciudadanos en el que poder comprobar si una determinada web de inversión en criptomonedas es fraudulenta.

En concreto, el buscador policial notifica al usuario si sobre la web introducida recae alguna denuncia. "Si el resultado es positivo, y la web consultada consta en las bases de datos policiales como relacionada con esta estafa internacional, el buscador dará como resultado: WEB FRAUDULENTA Si usted ha sido víctima de esta estafa, se recomienda que se dirija a la comisaría de Mossos d'Esquadra más cercana para denunciar los hechos", indica el cuerpo policial.

Si, por el contrario, no existen denuncias, el buscador dará como resultado "WEB SIN COINCIDENCIAS en el marco del caso Forex". Ojo, esto no quiere decir que la web sea segura, sino únicamente que no se ha detectado denuncia alguna sobre la misma.

Consejos antes de invertir

En cualquier caso, los Mossos recomiendan adoptar las siguientes precauciones antes de invertir en una web de criptomonedas:

- Busque opiniones y reputación de la web en internet antes de realizar inversiones.

- Desconfíe de páginas web de reciente creación.

- Revise la página web, a menudo contiene errores ortográficos.

- Desconfíe de webs que ofrecen grandes rentabilidades.

- No realice inversiones en páginas que tengan su sede social en paraísos fiscales y priorice las webs que tengan la base reguladora en Europa.