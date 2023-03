La Guardia Civil alerta de una estafa dirigida a quienes han solicitado el cheque de 200 euros

Hoy en día, por desgracia, cualquier asunto económico que ataña directamente a los ciudadanos, como facturas impagadas, sorteos, regalos o ayudas, es susceptible de ser utilizado con fines delictivos. Y ante el auge de los delitos informáticos, es conveniente que los usuarios estén precavidos e informados con el fin de evitar que se conviertan en víctimas de fraudes o estafas.

Y precisamente esto es lo que está ocurriendo, según alerta la Guardia Civil, con el nuevo cheque de 200 euros aprobado por el Gobierno. Este pago único de 200 euros de cuantía se entregará, según los cálculos del Gobierno, a más de 4 millones de españoles que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica al cumplir unos determinados requisitos.

Dado que esta ayuda afecta casi a uno de cada diez ciudadanos de nuestro país, y dado que la solicitud de la misma debe realizarse de forma telemática, se ha convertido en un 'caramelo' para los estafadores.

"Falta de información de pago"

"Detectada campaña de smishing suplantando a la Agencia Tributaria. (La campaña) solicita actualizar la información de pago para recibir una ayuda económica de 200 euros del Gobierno. No Piques, el objetivo del fraude es robar datos personales y bancarios", indica la Guardia Civil.

??#ALERTA ?? Detectada campaña de #smishing suplantando a la Agencia Tributaria. Solicita actualizar la información de pago para recibir una ayuda económica de 200€ del Gobierno. #NoPiques, el objetivo del fraude es robar datos personales y bancarios.https://t.co/e8hexhXPb5 pic.twitter.com/nMMre1yYn0 — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) March 5, 2023

Este intento de fraude masivo ha sido detectado por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), quien ha compartido el contenido del mensaje en cuestión.

"Agencia Tributaria notificaciones: no hemos podido tramitar la ayuda de 200 euros a tu cuenta bancaria. debido a la falta de información de pago, actualice desde aquí: (enlace)".

Los delincuentes han aprovechado el desconcierto actual, ya que la ayuda económica prometida por el Gobierno se puede solicitar desde el pasado 15 de febrero (hace casi un mes) y aún no se ha comenzado a repartir entre los destinatarios. De ahí el riesgo potencial a que quienes lo reciban caigan en la trampa.

"El objetivo de este fraude es robar los datos personales y bancarios al usuario, por medio de una página web con un formulario al que se redirige a través de un enlace que contiene mensaje. Si has recibido un SMS con las características mencionadas anteriormente, pero no has accedido al enlace, bloquéalo y elimínalo de tu bandeja de mensajes", recomienda OSI.

Qué hacer en caso de estafa

Si, por el contrario, se ha accedido a la URL y se han facilitado los datos personales y de la tarjeta bancaria, desde OSI recomiendan adoptar las siguientes medidas:

- Ponte en contacto con tu banco para informar del suceso y bloquear todos aquellos movimientos que se hayan realizado sin autorización.

- En los próximos meses revisa los movimientos de la cuenta bancaria y, en caso de que se produzcan algunos desconocidos o sin autorización, ponte inmediatamente en contacto con tu banco para cancelarlos.

- Cambia tus códigos de seguridad y el PIN de la tarjeta de crédito lo antes posible.

- Recopila todas las evidencias del fraude: extractos bancarios, URL de la página fraudulenta a la que proporcionaste los datos y toda la información que puedas proporcionar al respecto para realizar una denuncia ante las FCSE.

- Puedes recabar estas evidencias con testigos online y presentarlas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Después deberás llevar una copia de esta denuncia y entregarla a tu entidad bancaria afectada.

- Si esta denuncia no te ayudara a recuperar el dinero estafado, puedes presentar una reclamación a través del Banco de España.

- Busca información sobre ti que hayas podido aportar en la web maliciosa mediante el egosurfing para asegurarte de que no se ha compartido información privada. En caso de haber encontrado datos expuestos, puedes solicitar tu derecho al olvido a través de la Agencia Española de Protección de Datos.

- Si has recibido una notificación por parte de la AEAT y te surgen dudas, puedes visitar su web y ver ejemplos de fraudes que se han elaborado suplantándoles e incluso reportárselos si has recibido uno.

También puedes ponerte en contacto con la Agencia Tributaria para contrastar la información de los SMS o correos recibidos y te ayudarán a solventar dicho problema a través de su chat.