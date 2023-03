Ya ha vuelto Twitter: la app se había caído y no funcionaba correctamente

Twitter todavía no ha dado explicaciones al respecto, pero desde las 11:30 hora española de esta mañana, la red social se había caído y no estaba funcionando con normalidad, en concreto no aparecían tuits ni en el feed de Siguiendo ni el de Para ti, solo se mostraba un mensaje para configurar tu cuenta como si acabaras de crearte un perfil. Afortunadamente ya ha sido solucionado.

Dentro de todas las plataformas de redes sociales, Twitter era una de las más fiables en lo que respecta a fallos que imposibiliten el uso de la app. De hecho, Twitter siempre ha sido el lugar al que los usuarios acudían para comprobar que otros servicios como WhatsApp o Instagram estaban caídos.

No obstante, la llegada de Musk y los miles de despidos parece que se están notando, y mientras hasta ahora Twitter no había experimentado problemas de funcionamiento parece que hoy le ha llegado el día.

Por ahora, no hay información al respecto, lo único que sabemos es que no aparecen los mensajes y tuits de las cuentas en el feed principal pero que el resto de las funciones como Explora o los mensajes directos sí que parecen funcionar con normalidad.

Twitter acaba de despedir a otros 200 trabajadores este último fin de semana, y a pesar de sus labores eran principalmente el desarrollo de Twitter Blue, también se dedicaban al control y funcionamiento de la app, por lo que es posible que el cese de lo que era un 10% de la plantilla tenga algo que ver con este error.

Después de una hora caída, la plataforma parece ya estar funcionando con normalidad, Twitter todavía no ha dado explicaciones de lo ocurrido.