La inversión en ciberseguridad en el sector industrial aumentará un 34% este 2023

El coste medio que debe afrontar una empresa que ha sufrido un ciberataque se ha duplicado en los últimos años. Según la aseguradora internacional Hiscox, las empresas españolas pagan una media de 105.655 euros cuando reciben un ciberataque.

Es por eso que la industria es uno de los sectores que más aumentarán su inversión en ciberseguridad este año 2023, con un incremento de más del 34%; solo por detrás del sector pharma-salud y por delante del sector logístico. Así lo indican datos del Informe de presupuestos IT 2022 y estimación 2023, elaborado por LiceoTIC Training, que señala también que el gasto de las empresas españolas en IT se incrementará un 15% y que el número de empleados del sector IT crecerá en más de un 6%. Unos datos que demuestran que la ciberseguridad y la implementación de tecnologías de la industria 4.0 como la Inteligencia Artificial, la automatización y la robótica siguen siendo prioridad para el sector manufacturero español.

"Según recientes estudios, un 48% de los CEOs de empresas industriales sitúan las soluciones en ciberseguridad en el primer lugar en su lista de inversiones, lo cual nos indica su relevancia. Y es que la ciberseguridad implica desde la seguridad de los datos a la seguridad física, pasando por la integridad de los datos en los que vamos a basar nuestras decisiones o la robustez de la interoperabilidad entre sistemas. Aunque la prevención a través de la planificación, monitorización o los protocolos de restricción de accesos es esencial, un punto clave es la reacción frente a una crisis de accesibilidad", señala Òscar Íñigo, director del Industry 4.0 Congress.

En este contexto, Advanced Factories reunirá a los responsables de tecnologías de información y de datos del sector industrial en su CIO's Summit para analizar y debatir sobre las nuevas tendencias en IT, el impacto de la digitalización y la automatización en la estrategia empresarial, o la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito de la ciberseguridad, además de presentar casos de éxito y experiencias industriales de aplicación de la robótica autónoma y de la inteligencia artificial en la industria.

Del 18 al 20 de abril, el Industry 4.0 Congress, acogerá un año más el Foro de Ciberseguridad Industrial, que presentará la experiencia en el sector de la alimentación de Embutidos Martínez, de la mano de su IT Manager, Roberto López.

Con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada en el ámbito de la ciberseguridad, Iratxe Martín, del Basque Cybersecurity Center, Edorta Echave, de Secure&IT y el CCI, e Ibai Peña, de Tknika, analizarán la importancia para la pyme industrial de contar con socios públicos como escuelas, universidades y administraciones públicas que complementen la oferta de socios privados en cuanto a servicios de ciberseguridad.

Además, en colaboración con el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) e ISA, se analizarán cuestiones como el tiempo de respuesta para recuperar la continuidad de las operaciones como elemento clave en la gestión de ataques, así como el impacto de nuevas tecnologías como la computación cuántica o algoritmos criptográficos resistentes a esta nueva vulnerabilidad.

Crecen las soluciones de IA para la calidad y mantenimiento industrial

La Inteligencia Artificial está en auge y es una de las tecnologías clave en muchos sectores, también el industrial. Este año, el crecimiento del número de soluciones para la digitalización de la calidad y mantenimiento apoyadas en IA ha sido exponencial. José Ramón Salines, Automation Manager de Premo Group, dará a conocer en el Foro de Inteligencia Artificial soluciones industriales avanzadas para identificar, mediante Deep Learning, derivas de la calidad basados en muestras de aprendizaje estándar, sin defectos, simplificando y acelerando el proceso de implantación.

No obstante, para seguir implementando soluciones de Inteligencia Artificial en la industria se necesitan expertos en esta tecnología, los llamados Data Scientists & Data Engineers. Frente al déficit previsible de acceso a talento capacitado que permita aprovechar la disrupción que la IA puede implicar en cualquier empresa, surge la doble necesidad de formar y simplificar el acceso a estas herramientas. La democratización del acceso a las mismas y la formación serán expuestas por Javier González, de EIT Manufacturing, quién compartirá como la adaptación y upskilling de ingenieras e ingenieros es imprescindible para un buen retorno económico de la inversión en Inteligencia Artificial.

Nuevas tendencias: conectividad, sensórica, XR y metaverso

Este año, el CIO's Summit presentará diferentes experiencias industriales de digitalización, como el caso de Grupo Antolín Irausa, Relats, BSH, Nestlé o CEPSA, de la mano de Daniel Sánchez, quién compartirá su caso de éxito de aplicación de la automatización y la visión artificial para la trazabilidad de producto y su calidad. Además, un amplio elenco de empresas industriales y responsables de operaciones en Iberia, Eroski y Ferrovial darán a conocer sus estrategias de mejora continua y gestión diaria en sus plantas de operaciones, así como su transformación con la implementación de la automatización y la digitalización.

¿Cuáles son las tendencias en conectividad vía internet de los equipos industriales? ¿Qué propuestas de valor añadido podemos obtener de esa conectividad? Sergio Muiña, de Weidmüller, compartirá como la estandarización favorece la flexibilidad en la integración de propuestas de diversos proveedores. Por su parte, Olaf Prein, de Murrelektronik y Gabriel Tejada, de eMoldino, desvelarán las nuevas tendencias para disponer de plantas más eficientes, sin ruido, a través de las decisiones tecnológicas que permitan al mismo tiempo la flexibilidad que requiere la demanda.

El CIO's Summit también analizará los planes de recuperación y resiliencia vinculados a los fondos NextGeneration en los diferentes países europeos, y dará a conocer el nivel de implementación en cada uno de ellos.

Además, en el marco de AMT – Advanced Machine Tools y su congreso, también se abordarán aspectos específicos de conectividad, monitorización y ciberseguridad como el teleservicio, el virtual commissioning o la monitorización del estado de salud de los equipos y como estos servicios, con demanda creciente, se integran en la propuesta de valor de los proveedores de equipos y soluciones.