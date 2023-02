Twitter hace que la seguridad de tu cuenta sea de pago: cómo evitar pagar y seguir estando protegido

Ha sido en esta última semana que Twitter ha anunciado que a partir de ahora, solo los usuarios de Twitter Blue, es decir aquellos que pagan por la red social, podrán seguir utilizando la autentificación de dos factores usando SMS, por suerte para ti te vamos a enseñar a cómo seguir teniéndola sin necesidad de pagarle una suscripción a Elon Musk.

La autenticación de dos factores (2FA), es un sistema de seguridad que consiste en una capa adicional utilizada para garantizar que las personas que intentan acceder a una cuenta en una plataforma sean quienes dicen ser. Es un grado de protección más que se suma al uso de contraseñas, y se puede hacer mediante SMS, una app específica o una clave de seguridad.

Esta capa la podemos encontrar en cada vez más servicios y plataformas debido a su utilidad, pero extrañamente Musk y su equipo de Twitter han decidido acabar con ella, bueno, si eres uno de los más de 368 millones de usuarios que tiene una cuenta gratuita.

Y es que en un mundo donde la privacidad y seguridad de los usuarios es cada vez más importante, Twitter ha decidido que este nivel de protección solo se le debe dar a los usuarios de Twitter Blue. Bien es cierto que Musk dijo que los usuarios premium iban a tener más funciones que los que mantienen su cuenta gratuita, pero es que en ningún momento dijo que iban a eliminar funciones que todos teníamos.

No han dado muchas explicaciones de por qué han tomado esta decisión, pero como se puede leer en el comunicado a partir del 20 de marzo, los usuarios que no sean de Twitter Blue no podrán acceder a través de la 2FA por SMS.

Qué alternativas tenemos

Por suerte, si te preocupa tu seguridad y quieres seguir usando la 2FA, todavía existe la opción de hacerlo de manera gratuita, pero claro no será recibiendo un mensaje de SMS. Sino que la 2FA también permite la identificación por medio una app de autentificación o usando una llave de seguridad.

Para ambos casos, primero tienes que seleccionar tu modo seleccionado en la Configuración de Twitter y luego ir a Seguridad y Acceso a la cuenta. Existe una gran variedad de apps que te pueden servir como, por ejemplo, Google Authenticator, Authy, Duo Mobile o 1Password.

Lo mismo ocurre con las claves de seguridad, que son un dispositivo físico que se usa con un PIN único para iniciar sesión, y pueden funcionar insertándolo en un puerto USB, conectándolo a través de Bluetooth o por NFC.