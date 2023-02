España extraditará al hacker de Twitter que accedió a las cuentas de famosos como Obama o Bill Gates

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Estados Unidos al joven británico Joseph James O'Connor, alias @PlugWalk Joe, quien es acusado de cometer numerosos delitos por internet, entre los que se encuentran el hackeo de los perfiles de Twitter del presidente de EEUU Joe Biden, su predecesor Barack Obama además de otros robos por fraude y extorsión por redes sociales.

Fue en julio de 2021, que la Policía Nacional detuvo en la localidad malagueña de Estepona a Joseph O'Connor, acusado de cometer hasta 14 delitos en internet por redes sociales, incluido el acoso hasta causar "angustia emocional"; según la justicia de EEUU.

Hasta ahora, PlugWalk Joe ha estado en territorio español, pero según ha podido saber Europa Press, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que se dan los requisitos necesarios para proceder a la entrega de O'Connor a EEUU, donde se le acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a organización criminal, acceso ilícito a sistemas informáticos, estafa informática, blanqueo de capitales y extorsión.

Los magistrados rechazaron todos los argumentos de la defensa de O'Connor y se abstuvieron de valorar la desproporcionalidad de las penas a las que podría ser condenado en EEUU, alegando además que ahí se encuentra en mejor situación para juzgar los hechos porque están tanto las pruebas obtenidas en la investigación como los perjudicados.

¿Qué delitos a cometido?

PlugWalk Joe es principalmente conocido por participar en más de 120 ataques informáticos a cuentas de Twitter de personajes famosos como el actual presidente de EEUU Joe Biden, su predecesor Barck Obama o Bill Gates entre otros.

A su vez también está acusado de hackear la cuenta de Snapchat de otro famoso a la que trató de extorsionar y acosar amenazando a la víctima con difundir fotos con desnudos. Por último, O'Connor también está acusado de varios casos de "swatting", que consiste en llamadas falsas a las fuerzas de seguridad bajo falsos pretextos para movilizar agentes.

Durante la vista de extradición O'Connor no prestó declaración alguna y hasta llegó a decir ante el tribunal "No sé de qué va esta vista", no obstante, todo parece indicar que tendrá que cumplir su pena en una cárcel norteamericana.